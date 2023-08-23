https://sputnikarabic.ae/20230823/إعلام-القوات-الأوكرانية-تتخلى-عن-المعدات-الأمريكية-لأنها-هدف-سهل-لروسيا-1080351734.html
إعلام: القوات الأوكرانية تتخلى عن المعدات الأمريكية لأنها هدف سهل لروسيا
إعلام: القوات الأوكرانية تتخلى عن المعدات الأمريكية لأنها هدف سهل لروسيا
كشفت صحيفة أمريكية أن المعدات الغربية لا تساعد القوات المسلحة الأوكرانية، لأن الجيش الروسي يدمرها بسهولة. 23.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-23T12:34+0000
2023-08-23T12:34+0000
2023-08-23T12:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وكتبت الصحيفة: "القوات تتخلى عن المعدات الأمريكية لأنها أثبتت أنها هدف سهل للمدفعية الروسية".وقالت الصحيفة: "عندما شنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في يونيو/ حزيران، لم تتمكن دباباتها ومركباتها المدرعة الغربية من التحرك تحت النيران المتواصلة من المروحيات الروسية والصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية".ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال": "الروس لن يتراجعوا".وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن "المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع، تبين أنها ليست خالية من العيوب في ظروف المعركة الحقيقية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.أقرا أيضا: الكشف عن مدرعات "الناتو" التي تم الاستيلاء عليها في منتدى "آرميا – 2023"... صورأقرا أيضا: وسائل إعلام: المعدات العسكرية الغربية تخيب أمل الجيش الأوكرانيأقرا أيضا: القوات الروسية تدمر 3 مدرعات جديدة لـ"الناتو" لم ترصد من قبل... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230809/قوات-أخمات-الروسية-الجيش-الأوكراني-فقد-نحو-30-بالمئة-من-المعدات-العسكرية-المقدمة-من-الغرب-1079926545.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: القوات الأوكرانية تتخلى عن المعدات الأمريكية لأنها هدف سهل لروسيا
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كشفت صحيفة أمريكية أن المعدات الغربية لا تساعد القوات المسلحة الأوكرانية، لأن الجيش الروسي يدمرها بسهولة.
وكتبت الصحيفة: "القوات تتخلى عن المعدات الأمريكية لأنها أثبتت أنها هدف سهل للمدفعية الروسية".
وقالت الصحيفة: "عندما شنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في يونيو/ حزيران، لم تتمكن دباباتها ومركباتها المدرعة الغربية من التحرك تحت النيران المتواصلة من المروحيات الروسية والصواريخ المضادة للدبابات والمدفعية".
وفي وقت سابق، صرّح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بأن "المعدات الغربية التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع، تبين أنها ليست خالية من العيوب في ظروف المعركة الحقيقية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.