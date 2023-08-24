https://sputnikarabic.ae/20230824/وزير-الصناعة-رياض-مزور-لـسبوتنيك-المغرب-شريك-استراتيجي-مهم-لروسيا-في-القارة-الأفريقية-1080382106.html
وزير الصناعة رياض مزور لـ"سبوتنيك": المغرب شريك استراتيجي مهم لروسيا في القارة الأفريقية
وزير الصناعة رياض مزور لـ"سبوتنيك": المغرب شريك استراتيجي مهم لروسيا في القارة الأفريقية
قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إن حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا لا يزال متواضعا. 24.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-24T12:19+0000
2023-08-24T12:19+0000
2023-08-24T12:44+0000
حصري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار المغرب اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/18/1080383094_0:0:1278:719_1920x0_80_0_0_22d878b433ad35dce3f7f47acf794de5.jpg
وأضاف في حواره مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا: "رغم تواضع حجم التبادل التجاري، بقي المغرب شريكا استراتيجيا هاما لروسيا في القارة الأفريقية، حيث تعتبر المملكة رابع أكبر زبون لروسيا بنسبة 8 في المئة، وثالث مورد أفريقي بنسبة 14 في المئة".وتابع: "يعتبر حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا متواضعا، حيث تحتل روسيا المرتبة 53 من بين زبائن المغرب بنسبة 0.2% فقط من الصادرات، والمرتبة الثامنة بين مورديه بنسبة 3.1 في المئة من واردات المملكة، حيث بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الثنائية بين المغرب وروسيا 23.8 مليار درهم، سنة 2022، بزيادة 19 في المئة مقارنة، بسنة 2021".وأوضح مزور، قائلًا: "تتكون أهم المنتجات المغربية المصدرة إلى روسيا من الحمضيات (63 في المئة)، والأسماك الطازجة، أو المملحة، أو المجففة، أو المدخنة (9 في المئة)، والقشريات والرخويات والمحار (7 في المئة). أما بالنسبة لأهم المنتجات المستوردة فتتضمن الفحم والوقود (42 في المئة)، وزيوت الغاز والوقود (28 في المئة)، ثم الأمونياك (11 في المئة)".واستطرد، بالقول: "ورغم أن الصادرات المغربية إلى روسيا بلغت 0.91 مليار درهم، سنة 2022، فقط والاستثمارات الروسية في المغرب محدودة جدا، إذ تحتل روسيا المركز 53 بين المستثمرين الرئيسيين في المملكة. يبقى المغرب شريكا استراتيجيا هاما لروسيا في القارة الأفريقية، حيث تعتبر المملكة رابع أكبر زبون لروسيا بنسبة 8 في المئة وثالث مورد أفريقي بنسبة 14 في المئة".وعلى الصعيد الوطني لفت رياض مزور إلى أن "مساهمة قطاع النسيج في الاقتصاد الوطني كبيرة للغاية، حيث يضم القطاع 1628 شركة بنسبة 18 في المئة من إجمالي شركات القطاع الصناعي، و222.883 منصب شغل بنسبة 21 في المئة من مناصب القطاع الصناعي". وأضاف: "بلغ رقم معاملات القطاع 60.34 مليار درهم أي 9 في المئة من رقم معاملات القطاع الصناعي، وحجم صادراته 41.5 مليار درهم ممثلا 11.2 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية، وساهم القطاع بقيمة مضافة قدرها 21.34 مليار درهم، تمثل 14 في المئة من القيمة المضافة الوطنية". وتابع وزير الصناعة والتجارة المغربي: "وشهد القطاع أداء مميزا، في 2023، مع ارتفاع حجم الصادرات بنسبة تفوق 21 في المئة، في يناير/ كانون الثاني 2023. كما تم دعم 168 مشروعا على المستوى الوطني، حيث بلغ حجم الاستثمار الإجمالي لها 4 مليارات درهم، مما يسمح بخلق 23.425 فرصة عمل مباشرة، مع إمكانية تعويض للواردات تقدر ب 3,24 مليار درهم"، وفقا للوزير.
https://sputnikarabic.ae/20230719/روسيا-والمغرب-يناقشان-التسويات-بالعملة-الوطنية-1079205465.html
https://sputnikarabic.ae/20230807/برلماني-مغربي-يعدد-مكاسب-الرباط-من-اتفاقية-التجارة-الحرة-مع-روسيا-ضمن-مبدأ-رابح-رابح-1079860958.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/18/1080383094_0:0:960:719_1920x0_80_0_0_922ab55beb404e9b9e017b06fff01230.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حصري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
وزير الصناعة رياض مزور لـ"سبوتنيك": المغرب شريك استراتيجي مهم لروسيا في القارة الأفريقية
12:19 GMT 24.08.2023 (تم التحديث: 12:44 GMT 24.08.2023) تابعنا عبر
حصري
قال وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، إن حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا لا يزال متواضعا.
وأضاف في حواره مع "سبوتنيك
"، ينشر لاحقا: "رغم تواضع حجم التبادل التجاري، بقي المغرب شريكا استراتيجيا هاما لروسيا في القارة الأفريقية، حيث تعتبر المملكة رابع أكبر زبون لروسيا بنسبة 8 في المئة، وثالث مورد أفريقي بنسبة 14 في المئة".
وتابع: "يعتبر حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا متواضعا، حيث تحتل روسيا المرتبة 53 من بين زبائن المغرب بنسبة 0.2% فقط من الصادرات، والمرتبة الثامنة بين مورديه بنسبة 3.1 في المئة من واردات المملكة، حيث بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الثنائية بين المغرب وروسيا 23.8 مليار درهم، سنة 2022، بزيادة 19 في المئة مقارنة، بسنة 2021".
وأوضح مزور، قائلًا: "تتكون أهم المنتجات المغربية المصدرة إلى روسيا من الحمضيات (63 في المئة)، والأسماك الطازجة، أو المملحة، أو المجففة، أو المدخنة (9 في المئة)، والقشريات والرخويات والمحار (7 في المئة). أما بالنسبة لأهم المنتجات المستوردة فتتضمن الفحم والوقود (42 في المئة)، وزيوت الغاز والوقود (28 في المئة)، ثم الأمونياك (11 في المئة)".
واستطرد، بالقول: "ورغم أن الصادرات المغربية إلى روسيا
بلغت 0.91 مليار درهم، سنة 2022، فقط والاستثمارات الروسية في المغرب محدودة جدا، إذ تحتل روسيا المركز 53 بين المستثمرين الرئيسيين في المملكة. يبقى المغرب شريكا استراتيجيا هاما لروسيا في القارة الأفريقية، حيث تعتبر المملكة رابع أكبر زبون لروسيا بنسبة 8 في المئة وثالث مورد أفريقي بنسبة 14 في المئة".
وعلى الصعيد الوطني لفت رياض مزور إلى أن "مساهمة قطاع النسيج في الاقتصاد الوطني كبيرة للغاية، حيث يضم القطاع 1628 شركة بنسبة 18 في المئة من إجمالي شركات القطاع الصناعي
، و222.883 منصب شغل بنسبة 21 في المئة من مناصب القطاع الصناعي".
وأضاف: "بلغ رقم معاملات القطاع 60.34 مليار درهم أي 9 في المئة من رقم معاملات القطاع الصناعي، وحجم صادراته 41.5 مليار درهم ممثلا 11.2 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية، وساهم القطاع بقيمة مضافة قدرها 21.34 مليار درهم، تمثل 14 في المئة من القيمة المضافة الوطنية".
وتابع وزير الصناعة والتجارة المغربي: "وشهد القطاع أداء مميزا، في 2023، مع ارتفاع حجم الصادرات بنسبة تفوق 21 في المئة، في يناير/ كانون الثاني 2023. كما تم دعم 168 مشروعا على المستوى الوطني، حيث بلغ حجم الاستثمار الإجمالي لها 4 مليارات درهم، مما يسمح بخلق 23.425 فرصة عمل مباشرة، مع إمكانية تعويض للواردات تقدر ب 3,24 مليار درهم"، وفقا للوزير.