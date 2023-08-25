https://sputnikarabic.ae/20230825/الأمم-المتحدة-تعيد-فتح-مقرها-في-جنيف-بعد-إغلاقه-بسبب-مخاوف-أمنية-1080400570.html
الأمم المتحدة تعيد فتح مقرها في جنيف بعد إغلاقه بسبب مخاوف أمنية
الأمم المتحدة تعيد فتح مقرها في جنيف بعد إغلاقه بسبب مخاوف أمنية
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إعادة فتح مقرها الأوروبي في جنيف في سويسرا، بعد أن أغلقته، في وقت سابق، بسبب "مخاوف أمنية". 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T07:49+0000
2023-08-25T07:49+0000
2023-08-25T07:49+0000
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وحسب موقع "ذا ناشيونال"، قالت المنظمة في بيان: "يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن، وأعيد فتح جميع نقاط الدخول".ولم تقدم المنظمة مزيدًا من التفاصيل بشأن المشكلة الأمنية.وكانت المنظمة الدولية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها أغلقت مقرها الأوروبي في جنيف في سويسرا، بسبب "مخاوف أمنية"، مشيرة إلى أن "أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة تحقق في الأمر".ويضم مبنى قصر الأمم المتحدة في جنيف، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما أنه مركز للدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.
https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلان-البيان-الختامي-لقمة-بريكس-تفاصيل-تؤثر-على-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-1080376247.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, مجلس حقوق الإنسان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, مجلس حقوق الإنسان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الأمم المتحدة تعيد فتح مقرها في جنيف بعد إغلاقه بسبب مخاوف أمنية
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أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إعادة فتح مقرها الأوروبي في جنيف في سويسرا، بعد أن أغلقته، في وقت سابق، بسبب "مخاوف أمنية".
وحسب موقع
"ذا ناشيونال"، قالت المنظمة في بيان: "يرجى العلم أن المشكلة في قصر الأمم قد تم حلها الآن، وأعيد فتح جميع نقاط الدخول".
ولم تقدم المنظمة مزيدًا من التفاصيل بشأن المشكلة الأمنية.
وكانت المنظمة الدولية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها أغلقت مقرها الأوروبي في جنيف في سويسرا، بسبب "مخاوف أمنية"، مشيرة إلى أن "أجهزة الأمن التابعة للأمم المتحدة تحقق في الأمر".
ويضم مبنى قصر الأمم المتحدة في جنيف، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
، كما أنه مركز للدبلوماسيين والعاملين في المجال الإنساني.