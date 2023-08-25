https://sputnikarabic.ae/20230825/الجيش-الصومالي-مقتل-27-من-مسلحي-حركة-الشباب-في-عملية-عسكرية-1080419153.html
الجيش الصومالي: مقتل 27 من مسلحي حركة "الشباب" في عملية عسكرية
الجيش الصومالي: مقتل 27 من مسلحي حركة "الشباب" في عملية عسكرية
أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، مقتل 27 من مسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، في عملية مخطط لها. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T15:19+0000
2023-08-25T15:19+0000
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ولفت إلى أنه بدعم من حلفائهم الدوليين، قاموا بتدمير وكر للإرهابيين، في مزرعة شيخو، الواقعة على بعد 16 كيلومترا، من منطقة أوديغلي، في منطقة شابيلي السفلى، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية.وأضاف الجيش الصومالي أنه تم تنفيذ العملية العسكرية بدقة وكفاءة، موضحا أنه نجح مع حلفائه في تحييد التهديد الذي يشكله مسلحو حركة "الشباب".وخلال الشهر الجاري، أعلن الجيش الصومالي مقتل 5 من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية خلال عملية عسكرية وسط البلاد.يشار إلى أنه في أواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، المرتبطة بتنظيم القاعدة - وهي جماعة إرهابية تحظرها روسيا والعديد من الدول - والتي تسعى للسيطرة على البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الصومال-مقتل-5-من-مسلحي-الشباب-في-عملية-عسكرية-وسط-البلاد-1080245271.html
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سبوتنيك عربي
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الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصومال, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الجيش الصومالي: مقتل 27 من مسلحي حركة "الشباب" في عملية عسكرية
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم الجمعة، مقتل 27 من مسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول)، في عملية مخطط لها.
ولفت إلى أنه بدعم من حلفائهم الدوليين، قاموا بتدمير وكر للإرهابيين، في مزرعة شيخو، الواقعة على بعد 16 كيلومترا، من منطقة أوديغلي، في منطقة شابيلي السفلى، وفقا لوكالة
الأنباء الصومالية.
وأضاف الجيش الصومالي أنه تم تنفيذ العملية العسكرية بدقة وكفاءة، موضحا أنه نجح مع حلفائه في تحييد التهديد الذي يشكله مسلحو حركة "الشباب".
وخلال الشهر الجاري، أعلن الجيش الصومالي مقتل 5 من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية خلال عملية عسكرية وسط البلاد.
يشار إلى أنه في أواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة "الشباب"
الإرهابية، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.
ويشهد الصومال منذ سنوات اشتباكات دامية بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب"، المرتبطة بتنظيم القاعدة - وهي جماعة إرهابية تحظرها روسيا والعديد من الدول - والتي تسعى للسيطرة على البلاد.