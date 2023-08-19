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الصومال... مقتل 5 من مسلحي "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد
الصومال... مقتل 5 من مسلحي "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد
أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، مقتل 5 من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية خلال عملية عسكرية وسط البلاد. 19.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-19T20:03+0000
2023-08-19T20:03+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية اللواء علي عانود، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الجيش تمكن من تصفية 5 من مسلحي الحركة بمحافظة غلغدود".وأوضح أنه تم تنفيذ العملية في منطقتي غريلي وعلي يبال في المحافظة، لافتا إلى أنه تم تحرير منطقة جرجر حيري الواقعة بين منطقتي رون نيرغود وعلي هيلي في محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود من عناصر "الشباب"، بحسب قوله.وأشار عانود إلى أن "الجيش يجري عمليات مكثفة في الغابات التي يتحصن فيها الإرهابيين وهو في طريقه لتحرير مدينتي عيل بور وجلهريري المتبقيتين بمحافظة غلغدود".وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قُتل أكثر من 60 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وتكثف الحكومة الصومالية، في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
https://sputnikarabic.ae/20230815/الصومال-مقتل-5-إرهابيين-من-حركة-الشباب-في-عملية-عسكرية-وسط-البلاد-1080097218.html
https://sputnikarabic.ae/20230711/بعد-تسلمها-المهام-الأمنية-والعسكرية-من-أتميس-هل-تنجح-الحكومة-الصومالية-في-مواجهة-حركة-الشباب-1078963680.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الصومال, أفريقيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الصومال, أفريقيا, الأخبار

الصومال... مقتل 5 من مسلحي "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد

20:03 GMT 19.08.2023
© AFP 2023 / HASSAN ALI ELMIالشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022
الشرطة الصومالية تعلن إنهاء سيطرة واحتجاز حركة الشباب لفندق بالعاصمة 20 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2023
© AFP 2023 / HASSAN ALI ELMI
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أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، مقتل 5 من عناصر حركة "الشباب" الإرهابية خلال عملية عسكرية وسط البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية اللواء علي عانود، لوكالة الأنباء الرسمية، إن "الجيش تمكن من تصفية 5 من مسلحي الحركة بمحافظة غلغدود".
وأوضح أنه تم تنفيذ العملية في منطقتي غريلي وعلي يبال في المحافظة، لافتا إلى أنه تم تحرير منطقة جرجر حيري الواقعة بين منطقتي رون نيرغود وعلي هيلي في محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود من عناصر "الشباب"، بحسب قوله.
حركة الشباب الصومالية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
الصومال... مقتل 5 إرهابيين من حركة "الشباب" في عملية عسكرية وسط البلاد
15 أغسطس, 10:48 GMT
وأشار عانود إلى أن "الجيش يجري عمليات مكثفة في الغابات التي يتحصن فيها الإرهابيين وهو في طريقه لتحرير مدينتي عيل بور وجلهريري المتبقيتين بمحافظة غلغدود".
وأواخر الشهر الماضي، أعلن الجيش الصومالي عن قتل 100 عنصر من حركة "الشباب" الإرهابية، في عملية عسكرية في منطقة تقع بين محافظتي شبيلى الوسطى وغلغدود وسط البلاد.
مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
بعد تسلمها المهام الأمنية والعسكرية من "أتميس".. هل تنجح الحكومة الصومالية في مواجهة "حركة الشباب"؟
11 يوليو, 17:04 GMT
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قُتل أكثر من 60 عنصرا من حركة "الشباب" الإرهابية، خلال عملية للجيش الصومالي في إقليم باي جنوبي البلاد.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعا داميا بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وتكثف الحكومة الصومالية، في الفترة الأخيرة، من عملياتها العسكرية ضد مواقع الحركة المتشددة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19:55 GMT
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