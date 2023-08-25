https://sputnikarabic.ae/20230825/الخارجية-التركية-نجري-مفاوضات-مع-موسكو-وكييف-بشأن-صفقة-الحبوب-1080423883.html
الخارجية التركية: نجري مفاوضات مع موسكو وكييف بشأن صفقة الحبوب
الخارجية التركية: نجري مفاوضات مع موسكو وكييف بشأن صفقة الحبوب
صرّح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده تتفاوض بشكل منتظم مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لاستئناف صفقة الحبوب. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T18:47+0000
2023-08-25T18:47+0000
2023-08-25T18:47+0000
روسيا
أخبار تركيا اليوم
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أنقرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، نقلا عن وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي في كييف: "استئناف العمل بهذه المبادرة يُعد أولوية بالنسبة لتركيا، ورئيسنا (رجب طيب أردوغان) يعمل بشكل منتظم للغاية بشأن هذه القضية مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا".وفي وقت سابق من اليوم، استقبل فلاديمير زيلينسكي، وزير الخارجية التركي في كييف.وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أُبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح موسكو بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.وأخطرت موسكو كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء "صفقة الحبوب"، بدءا من 18 تموز/ يوليو الماضي، لعدم تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة المتعلق بالجانب الروسي.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، لافتا إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تفِ بوعودها.
https://sputnikarabic.ae/20230824/إعلام-تركي-أنقرة-وموسكو-والأمم-المتحدة-قد-يجتمعون-في-إسطنبول-لمناقشة-صفقة-الحبوب-1080369574.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار تركيا اليوم
الخارجية التركية: نجري مفاوضات مع موسكو وكييف بشأن صفقة الحبوب
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صرّح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الجمعة، أن بلاده تتفاوض بشكل منتظم مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة لاستئناف صفقة الحبوب.
أنقرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، نقلا عن وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي في كييف: "استئناف العمل بهذه المبادرة يُعد أولوية بالنسبة لتركيا، ورئيسنا (رجب طيب أردوغان) يعمل بشكل منتظم للغاية بشأن هذه القضية مع الأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا".
وأشار إلى أن "أنقرة تأمل الوصول لنتيجة إيجابية من المفاوضات بشأن استئناف صفقة الحبوب".
وفي وقت سابق من اليوم، استقبل فلاديمير زيلينسكي، وزير الخارجية التركي في كييف.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الحبوب أُبرم بمبادرة من أنقرة بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وينص على سماح موسكو بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق.
وأخطرت موسكو كلا من تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بانتهاء "صفقة الحبوب"، بدءا من 18 تموز/ يوليو الماضي، لعدم تنفيذ الجزء الثاني من الصفقة المتعلق بالجانب الروسي.
الجزء الثاني من الاتفاق، الذي لم يتم تنفيذه، هو "مذكرة روسيا - الأمم المتحدة" ومدته ثلاث سنوات؛ وينص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط المصرف الزراعي الروسي "روس سيلخوز بنك"، بنظام "سويفت" للمراسلات المالية، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار، وتقديم خدمات الصيانة.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن شروط الاتفاق
مع روسيا لم يتم الالتزام بها، لافتا إلى أنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، فإن الدول الغربية لم تفِ بوعودها.