https://sputnikarabic.ae/20230825/الخارجية-اللبنانية-تعلن-رفض-الصيغة-المتداولة-لمسودة-مشروع-قرار-التجديد-لليونيفيل-1080426775.html

الخارجية اللبنانية تعلن رفض الصيغة المتداولة لمسودة مشروع قرار التجديد "لليونيفيل"

الخارجية اللبنانية تعلن رفض الصيغة المتداولة لمسودة مشروع قرار التجديد "لليونيفيل"

أعلن وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، مساء الجمعة، رفض بلاده للصيغة المتداولة لمسودة مشروع قرار التجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان... 25.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-25T23:13+0000

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جاء ذلك بعدما تمت مراجعة مشروع القرار المطروح حاليا في مجلس الأمن، الذي يتعلق بتجديد ولاية اليونيفيل، من قبل بو حبيب، والذي أعرب عن رفض لبنان للصيغة المتداولة لأنها لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية، ممثلة في الجيش اللبناني، وفقًا لاتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بـ SOFA، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.وأشار بو حبيب إلى أن تجديد ولاية القوة الدولية في الجنوب يأتي بناءً على طلب من الحكومة اللبنانية، مشددا على رفض لبنان لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006، الذي يدعو إلى حل النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على فرض القرار بالقوة.يذكر أنه في منتصف أغسطس/ آب الجاري التقى ممثلون عن الجيشين الإسرائيلي واللبناني وقائد قوات حفظ السلام الدولية "اليونيفيل"، بشأن نصب خيمة "حزب الله" على الحدود المشتركة بين البلدين.وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن اللقاء الثلاثي عقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة رأس الناقورة، ويأتي على خلفية التوترات بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله اللبناني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ونصب الحزب لخيمة على تلك الحدود.ومنذ نهاية الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان 2006، تجرى الاجتماعات الثلاثية المنتظمة تحت رعاية قوات "اليونيفيل" باعتبارها آلية أساسية لإدارة النزاع وبناء الثقة.

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