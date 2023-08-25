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https://sputnikarabic.ae/20230825/المجلس-العسكري-في-النيجر-يمهل-السفير-الألماني-48-ساعة-لمغادرة-البلاد-1080426511.html
المجلس العسكري في النيجر يمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد
المجلس العسكري في النيجر يمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم السبت، إمهال السفير الألماني، أوليفيي شناكينبرغ، 48 ساعة لمغادرة البلاد. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T21:52+0000
2023-08-25T21:51+0000
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سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية النيجرية إنهاء اعتماد السفير شناكينبرغ وطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة، لافتة في بيان أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات السلطات الألمانية المخالفة لمصالح النيجر.يأتي ذلك في أعقاب قرار خارجية النيجر، أمس الجمعة، بإنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب تصرفات السلطات الفرنسية المخالفة لمصالح النيجر.يذكر أن يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، شهد إعلن جنود جيش النيجر على شاشة التلفزيون الرسمية، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.من جانبها، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الاستيلاء العسكري على السلطة، وإقالة الرئيس محمد بازوم.وتحدى رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري في البلاد، واصفا إياها بأنها "غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية".
https://sputnikarabic.ae/20230825/وزارة-خارجية-النيجر-تطلب-من-السفير-الفرنسي-مغادرة-أراضيها-خلال-48-ساعة-1080424868.html
https://sputnikarabic.ae/20230825/الرئيس-النيجيري-يقول-إنه-يدير-وضعا-خطيرا-وإنه-يمنع-تدخل-إيكواس-في-النيجر-1080418440.html
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العالم, أخبار العالم الآن, النيجر, أخبار النيجر, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا, الأخبار

المجلس العسكري في النيجر يمهل السفير الألماني 48 ساعة لمغادرة البلاد

21:52 GMT 25.08.2023
© AFP 2023 / ORTN - Télé Sahel / AFPالعقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وهو يلقي كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم
العقيد المقدم أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب وهو يلقي كلمة متلفزة أعلن فيها الإطاحة بحكومة الرئيس محمد بازوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / ORTN - Télé Sahel / AFP
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أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم السبت، إمهال السفير الألماني، أوليفيي شناكينبرغ، 48 ساعة لمغادرة البلاد.
سبوتنيك. وأعلنت وزارة الخارجية النيجرية إنهاء اعتماد السفير شناكينبرغ وطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة، لافتة في بيان أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات السلطات الألمانية المخالفة لمصالح النيجر.
علم فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
وزارة خارجية النيجر تطلب من السفير الفرنسي مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة
19:13 GMT
يأتي ذلك في أعقاب قرار خارجية النيجر، أمس الجمعة، بإنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب تصرفات السلطات الفرنسية المخالفة لمصالح النيجر.
يذكر أن يوم 27 يوليو/ تموز الماضي، شهد إعلن جنود جيش النيجر على شاشة التلفزيون الرسمية، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.
الرئيس النيجيري، بولا تينوبو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
الرئيس النيجيري يقول إنه يدير وضعا خطيرا وإنه يمنع تدخل "إيكواس" في النيجر
15:01 GMT
من جانبها، أعلنت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، بما في ذلك إغلاق مجالها الجوي، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية الاستيلاء العسكري على السلطة، وإقالة الرئيس محمد بازوم.
وتحدى رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، العقوبات التي فرضتها "إيكواس" ردا على الانقلاب العسكري في البلاد، واصفا إياها بأنها "غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية".
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