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تايوان تعلن اختراق مقاتلات صينية لمجالها الجوي
تايوان تعلن اختراق مقاتلات صينية لمجالها الجوي
أعلنت تايوان، اليوم الجمعة، اختراق 13 مقاتلة صينية لمجالها الجوي، بالإضافة إلى قيام 5 سفن صينية بإجراء دوريات التأهب القتالي حول الجزيرة. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T07:24+0000
2023-08-25T07:24+0000
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وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها "رصدت، ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا (23:00 بتوقيت غرينتش)، 22 طائرة صينية بالقرب من الجزيرة".وأضافت الوزارة أن "الطائرات شملت مقاتلات وقاذفات قنابل وطائرات إنذار مبكر وطائرات مسيرة، دخلت 13 منها منطقة الدفاع الجوي في تايوان".وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت طائرات وسفنا لمراقبتها.وكان الجيش الصيني قد أجرى، السبت الماضي، تدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان، واصفًا التدريبات بأنها بمثابة "تحذير صارم" لها.يأتي التوتر في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي، نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أعربت الصين عن معارضتها بشدة أي زيارة من قبل ‏انفصاليي "استقلال تايوان" لواشنطن بأي اسم، أو تحت أي ذريعة.‏يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230819/الصين-تطلق-تدريبات-عسكرية-ضخمة-حول-تايوان-وجيش-الجزيرة-يتأهب-للرد-1080214133.html
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الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, أخبار تايوان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تايوان تعلن اختراق مقاتلات صينية لمجالها الجوي

07:24 GMT 25.08.2023
© Alexandr Chechin مقاتلة صينية J-20
مقاتلة صينية J-20 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© Alexandr Chechin
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أعلنت تايوان، اليوم الجمعة، اختراق 13 مقاتلة صينية لمجالها الجوي، بالإضافة إلى قيام 5 سفن صينية بإجراء دوريات التأهب القتالي حول الجزيرة.
وقالت وزارة الدفاع التايوانية، إنها "رصدت، ابتداءً من الساعة السابعة صباحًا (23:00 بتوقيت غرينتش)، 22 طائرة صينية بالقرب من الجزيرة".
وأضافت الوزارة أن "الطائرات شملت مقاتلات وقاذفات قنابل وطائرات إنذار مبكر وطائرات مسيرة، دخلت 13 منها منطقة الدفاع الجوي في تايوان".
وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية أنها أرسلت طائرات وسفنا لمراقبتها.
وكان الجيش الصيني قد أجرى، السبت الماضي، تدريبات عسكرية للقوات البحرية والجوية حول جزيرة تايوان، واصفًا التدريبات بأنها بمثابة "تحذير صارم" لها.
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19 أغسطس, 06:05 GMT
يأتي التوتر في أعقاب الزيارة القصيرة لوليام لاي، نائب رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أعربت الصين عن معارضتها بشدة أي زيارة من قبل ‏انفصاليي "استقلال تايوان" لواشنطن بأي اسم، أو تحت أي ذريعة.‏
يشار إلى أن تايوان تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.
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