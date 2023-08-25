https://sputnikarabic.ae/20230825/جهود-دبلوماسية--للإفراج-عن-مصور-إيراني-محتجز-في-أفغانستان-1080426391.html
جهود دبلوماسية للإفراج عن مصور إيراني محتجز في أفغانستان
جهود دبلوماسية للإفراج عن مصور إيراني محتجز في أفغانستان
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء الجمعة، أن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية وقنصلية مكثفة للإفراج عن المصور، محمد حسين ولايتي، بعد أن تم... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T21:32+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" أن المصور المحتجز كان يعمل لوكالة "تسنيم" وتم اعتقاله في مطار كابول يوم السبت الماضي أثناء عودته إلى إيران بعد قضاء 10 أيام في كابول.ودخل المصور الصحفي إلى أفغانستان بشكل قانوني عن طريق الجو، لكن السلطات الأفغانية لم تقدم أي توضيحات بشأن أسباب احتجازه، على الرغم من متابعة الجانب الإيراني ومطالبته بالتوضيحات.يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري وافق مجلس الشورى الإيراني، على إنشاء منطقة صناعية تجارية حرة في منطقة دوغارون في محافظة خراسان رضوي على الحدود الإيرانية الأفغانية.وذكرت وكالة "فارس"، أن مجلس الشورى الإيراني قد ناقش في جلسة علنية تقرير اللجنة البرلمانية الاقتصادية الخاص بمشروع قانون إنشاء منطقة دوغارون التجارية الصناعية الحرة.وفي السياق نفسه، قال إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، في السادس عشر من الشهر الماضي، إن استراتيجية بلاده تتمثل في تحول الحدود الأمنية إلى حدود اقتصادية آمنة.
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار
جهود دبلوماسية للإفراج عن مصور إيراني محتجز في أفغانستان
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء الجمعة، أن بلاده تبذل جهودا دبلوماسية وقنصلية مكثفة للإفراج عن المصور، محمد حسين ولايتي، بعد أن تم احتجازه في أفغانستان.
ونقلت وكالة
"إرنا" أن المصور المحتجز كان يعمل لوكالة "تسنيم" وتم اعتقاله في مطار كابول يوم السبت الماضي أثناء عودته إلى إيران بعد قضاء 10 أيام في كابول.
ودخل المصور الصحفي إلى أفغانستان بشكل قانوني عن طريق الجو، لكن السلطات الأفغانية لم تقدم أي توضيحات بشأن أسباب احتجازه، على الرغم من متابعة الجانب الإيراني ومطالبته بالتوضيحات.
يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري وافق مجلس الشورى الإيراني، على إنشاء منطقة صناعية تجارية حرة في منطقة دوغارون في محافظة خراسان رضوي على الحدود الإيرانية الأفغانية.
وذكرت وكالة
"فارس"، أن مجلس الشورى الإيراني قد ناقش في جلسة علنية تقرير اللجنة البرلمانية الاقتصادية الخاص بمشروع قانون إنشاء منطقة دوغارون التجارية الصناعية الحرة.
وفي السياق نفسه، قال إبراهيم رئيسي، الرئيس الإيراني، في السادس عشر من الشهر الماضي، إن استراتيجية بلاده تتمثل في تحول الحدود الأمنية إلى حدود اقتصادية آمنة.