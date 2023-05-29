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https://sputnikarabic.ae/20230529/الصراع-على-المياه-هل-يشعل-حربا-بين-إيران-وأفغانستان؟-1077548569.html
الصراع على المياه هل يشعل حربا بين إيران وأفغانستان؟
الصراع على المياه هل يشعل حربا بين إيران وأفغانستان؟
منذ القدم، توصف الصراعات على المياه بين الدول، بأنها مسألة "حياة أو موت"، لما لها من أهمية كبيرة في تذليل سبل البقاء ومقومات التنمية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T12:41+0000
2023-05-29T12:41+0000
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وينعكس هذا التوصيف على التوترات المتزايدة بين إيران وأفغانستان، والتي تخللتها اشتباكات حدودية، أسفرت عن مقتل جنديين إيرانيين، وأحد الحراس من حركة "طالبان" الحاكمة.اشتباكات حدوديةوالسبت الماضي، تبادلت طالبان وإيران إطلاق النار بكثافة على حدود الجمهورية الإسلامية مع أفغانستان مما أدى إلى تصعيد التوترات المتصاعدة بين البلدين وسط نزاع حول حقوق المياه.وقال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، عقب اندلاع الاشتباكات الحدودية بين حرس الحدود الإيراني ومقاتلي طالبان، إن أي صراع بين البلدين يضر بالطرفين.جاءت تعليقات رسول موسوي، مدير إدارة جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، على موقع تويتر في 28 مايو / أيار، بعد يوم من تبادل إطلاق نار مميت على طول الحدود المشتركة بين البلدين.وقال عبد النفيع تاكور، المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التي تقودها طالبان، لراديو "آزادي" إن مقاتلاً من طالبان وجنديا من حرس الحدود الإيراني قُتلا في الحادث.وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية إن اثنين من حرس الحدود قتلا وأصيب مدنيان.منبع الأزمةوتصاعدت التوترات بشأن حقوق المياه بين إيران وأفغانستان في الأسابيع الأخيرة. ويعتمد جنوب شرق إيران الذي يعاني من الجفاف بشكل كبير على تدفق المياه من أعلى نهر هلمند من أفغانستان، مما أدى إلى دعوات لأفغانستان للسماح بتدفق المزيد من المياه واتهامات لكابول بأنها لا تحترم معاهدة المياه الثنائية الموقعة بين البلدين في عام 1973.ونفت طالبان انتهاكها للاتفاق وقالت إن انخفاض منسوب المياه على نهر هلمند - الذي يغذي البحيرات والأراضي الرطبة في مقاطعة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران - يحول دون إطلاق المزيد من المياه.طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من هذا الشهر، في اتصال هاتفي مع نظيره من حركة طالبان، أمير خان متقي، السلطات الأفغانية بفتح بوابات سد كاجاكي الداخلي على نهر هلمند.تحذيرات إيرانيةخلال زيارة إلى سيستان وبلوشستان في 18 مايو، حث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "حكام أفغانستان على الفور بمنح شعب سيستان وبلوشستان حقوقهم المائية"، مضيفًا أن طالبان يجب أن تأخذ كلماته "على محمل الجد".ويدور الحديث عن منطقة من أكثر المناطق القاحلة في إيران، والتي تزايدت معاناة سكانها من ندرة المياه في السنوات الأخيرة.بعد وقت قصير من تعليق رئيسي، أعلن مسؤولو طالبان عن بناء سد جديد على نهر فرح، الذي يغذي الأراضي الزراعية في جنوب غرب أفغانستان ويصب أيضا في جنوب شرق إيران.في عام 2021، قبل استيلاء طالبان على السلطة، أكملت أفغانستان العمل في سد كمال خان، الذي يقع أيضا على نهر هلمند.على الرغم من العلاقات الدبلوماسية بين طهران وكابول، إلا أن جمهورية إيران الإسلامية لا تعترف بحكومة طالبان، وما زاد من توتر العلاقات بينهما مؤخرا هو النزاع على المياه.وتصر إيران على أن حصة البلاد محددة قانونًا في اتفاق عام 1973 بين الجانبين وتطالب طالبان بدعم الاتفاق، وقالت الأسبوع الماضي إن طهران "تحتفظ" بالحق في اتخاذ إجراء لتسوية النزاع.وبموجب الاتفاق تمنح أفغانستان لإيران 26 مترا مكعبا من المياه في الثانية الواحدة، وهو ما يصل سنويا إلى 820 مليون متر مكعب من المياه.لكن طهران تقول إنها تتلقى حوالي 4 في المائة فقط من إجمالي الكمية المتفق عليها بموجب الاتفاق.يعد هلمند أحد أكبر الأنهار في أفغانستان، حيث يرتفع في جبال هندو كوش ويمتد لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر عبر البلاد قبل أن يصب في حوض سيستان في إيران. على الرغم من الاتفاقات، كان النهر موضوع خلاف بين البلدين في عدة مناسبات في العقود القليلة الماضية.تغير المناخومع ذلك يزعم خبراء إدارة المياه أن السلطات الإيرانية لم تراع تأثير تغير المناخ والجفاف المطول في المنطقة.يقول عاصم ميار، خبير إدارة المياه الأفغاني وهو محاضر سابق في جامعة كابول: لصحيفة "ناشيونال" الإماراتية: "في ظل الظروف المعتادة، في بعض أشهر الشتاء، ربما تكون إيران قد تلقت ثلاث مرات أعلى من 26 مترًا مكعبًا في الثانية المنصوص عليها، أو أقل من مترين مكعّبين في الثانية خلال أشهر الصيف".ويضيف: "مع ذلك، فإن هذه الأرقام مشروطة بـ'"عام المياه العادي"، كما نصت عليه المعاهدة (لكن العام الأخير) لم يكن عاما عاديا لأفغانستان".ونقلت الصحيفة عن مزارعين أفغان قولهم، إن بلادهم تواجه ظروف جفاف قاسية، مع نضوب موارد المياه، وإنهم كانوا يكافحون من أجل الحصول على المياه لري محاصيلهم، مما أدى إلى انخفاض الحصاد.يقول الخبراء إن تغير المناخ لا يزال أحد المحركات الرئيسية للصراع. قال نجيب الله سعيد، خبير المياه الأفغاني والباحث المساعد بجامعة شتوتجارت بألمانيا: "المنطقة تعاني من عام ثالث من الجفاف، وعلى الرغم من هطول بعض الأمطار في الشهر الماضي والتي أدت إلى تحسين الحالة جزئيًا مقارنة بالعام السابق، إلا أن الوضع لا يزال أكثر جفافًا من عام المياه العادي".فشل طالبانوأوضح سعيد أنه "على الرغم من زيادة شدة الجفاف وتواتره في هذه المنطقة، فقد أدى تغير المناخ أيضا إلى زيادة معدلات التبخر في هذه المنطقة على وجه الخصوص في نمروز وسيستان الإيرانية مما أدى إلى انخفاض كفاءة الري".من جانبها، نفت الحكومة الإيرانية في بيان أصدرته يوم الجمعة الماضي أسباب الجفاف ووصفتها بأنها "متناقضة وغير صحيحة". "التصريحات العديدة لتبرير عدم إعمال الحقوق القانونية لإيران، بما في ذلك قضية الجفاف ونضوب المياه في هلمند ... لم يتم التحقق منها بعد من قبل الخبراء [الإيرانيين] ... وبالتالي، فإن تبني مثل هذه المواقف غير قانوني وغير مقبول".في سنوات ما قبل سيطرة طالبان الأخيرة على البلاد، كافحت أفغانستان أيضا لإدارة المياه، لا سيما في ضوء أنماط الطقس المتغيرة، مما ساهم في مشاكلها المائية.أثر تغير المناخ على التوزيع الطبيعي للمياه، حيث يذوب الثلج الآن في وقت أبكر من المعتاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى ارتفاع غير موسمي في المياه والفيضانات المفاجئة، لكن البداية المبكرة لذوبان الجليد لا تزال لا تعمل على تجديد مستويات المياه الجوفية.أدى فشل طالبان في إدارة تخزين المياه المفاجئة إلى زيادة تدفق المياه بشكل غير عادي لإيران خلال فصل الشتاء.فشلت طالبان في تخزين المياه في سد كمال خان وحتى تحويلها إلى الخزانات، مما أدى إلى انخفاض توافر المياه للأشهر التالية. ونتيجة لذلك، حصلت إيران على كميات من المياه خلال أشهر الشتاء أكثر من السنوات السابقة، لكنها لن تحصل عليها خلال فصل الصيف نظرا لقلة المياه.تحسنت العلاقات السياسية بين طالبان وإيران لفترة وجيزة في الأشهر الأخيرة، حيث سلم الإيرانيون سفارة الحكومة الأفغانية السابقة إلى الجماعة في فبراير/شباط. ومع ذلك، يبدو أن الصراع الأخير على المياه قد عكس أي نوايا سياسية حسنة بين البلدين، وسط تحذيرات من أن عدم توافر المياه سيكون أكثر خطورة في المستقبل مما يؤثر على الزراعة على جانبي الحدود، وينذر ربما باتساع وتيرة الصراع.
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https://sputnikarabic.ae/20230221/طالبان-تعين-سفيرا-جديدا-لأفغانستان-لدى-إيران-1073823199.html
https://sputnikarabic.ae/20230529/الخارجية-الروسية-تعلق-على-الاشتباكات-على-الحدود-بين-إيران-وأفغانستان-1077541848.html
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العالم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, إيران, أخبار إيران

الصراع على المياه هل يشعل حربا بين إيران وأفغانستان؟

12:41 GMT 29.05.2023
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office
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منذ القدم، توصف الصراعات على المياه بين الدول، بأنها مسألة "حياة أو موت"، لما لها من أهمية كبيرة في تذليل سبل البقاء ومقومات التنمية.
وينعكس هذا التوصيف على التوترات المتزايدة بين إيران وأفغانستان، والتي تخللتها اشتباكات حدودية، أسفرت عن مقتل جنديين إيرانيين، وأحد الحراس من حركة "طالبان" الحاكمة.
اشتباكات حدودية
والسبت الماضي، تبادلت طالبان وإيران إطلاق النار بكثافة على حدود الجمهورية الإسلامية مع أفغانستان مما أدى إلى تصعيد التوترات المتصاعدة بين البلدين وسط نزاع حول حقوق المياه.
وقال مسؤول بوزارة الخارجية الإيرانية، عقب اندلاع الاشتباكات الحدودية بين حرس الحدود الإيراني ومقاتلي طالبان، إن أي صراع بين البلدين يضر بالطرفين.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
مسؤول إيراني يؤكد أن "طالبان" من بدأت بإطلاق النار على الحدود
أمس, 15:18 GMT
جاءت تعليقات رسول موسوي، مدير إدارة جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية، على موقع تويتر في 28 مايو / أيار، بعد يوم من تبادل إطلاق نار مميت على طول الحدود المشتركة بين البلدين.
وقال عبد النفيع تاكور، المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة التي تقودها طالبان، لراديو "آزادي" إن مقاتلاً من طالبان وجنديا من حرس الحدود الإيراني قُتلا في الحادث.
وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية إن اثنين من حرس الحدود قتلا وأصيب مدنيان.
مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
مقتل جنديين من حرس الحدود الإيراني برصاص "طالبان"
27 مايو, 17:53 GMT
منبع الأزمة
وتصاعدت التوترات بشأن حقوق المياه بين إيران وأفغانستان في الأسابيع الأخيرة. ويعتمد جنوب شرق إيران الذي يعاني من الجفاف بشكل كبير على تدفق المياه من أعلى نهر هلمند من أفغانستان، مما أدى إلى دعوات لأفغانستان للسماح بتدفق المزيد من المياه واتهامات لكابول بأنها لا تحترم معاهدة المياه الثنائية الموقعة بين البلدين في عام 1973.
ونفت طالبان انتهاكها للاتفاق وقالت إن انخفاض منسوب المياه على نهر هلمند - الذي يغذي البحيرات والأراضي الرطبة في مقاطعة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران - يحول دون إطلاق المزيد من المياه.
طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق من هذا الشهر، في اتصال هاتفي مع نظيره من حركة طالبان، أمير خان متقي، السلطات الأفغانية بفتح بوابات سد كاجاكي الداخلي على نهر هلمند.
أفراد أمن طالبان في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
قائد أمني إيراني: قوات "طالبان" انتهكت معايير حسن الجوار والقانون الدولي
27 مايو, 15:49 GMT
تحذيرات إيرانية
خلال زيارة إلى سيستان وبلوشستان في 18 مايو، حث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "حكام أفغانستان على الفور بمنح شعب سيستان وبلوشستان حقوقهم المائية"، مضيفًا أن طالبان يجب أن تأخذ كلماته "على محمل الجد".
ويدور الحديث عن منطقة من أكثر المناطق القاحلة في إيران، والتي تزايدت معاناة سكانها من ندرة المياه في السنوات الأخيرة.
بعد وقت قصير من تعليق رئيسي، أعلن مسؤولو طالبان عن بناء سد جديد على نهر فرح، الذي يغذي الأراضي الزراعية في جنوب غرب أفغانستان ويصب أيضا في جنوب شرق إيران.
في عام 2021، قبل استيلاء طالبان على السلطة، أكملت أفغانستان العمل في سد كمال خان، الذي يقع أيضا على نهر هلمند.
نهر زاینده رود جف إثر درجات الحرارة المرتفعة في أصفهان، إيران 10 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
إيران لـ "طالبان": إذا ثبت منعكم حصتنا من المياه في نهر هيرمند فعليكم تحمل المسؤولية
20 مايو, 13:07 GMT
على الرغم من العلاقات الدبلوماسية بين طهران وكابول، إلا أن جمهورية إيران الإسلامية لا تعترف بحكومة طالبان، وما زاد من توتر العلاقات بينهما مؤخرا هو النزاع على المياه.
وتصر إيران على أن حصة البلاد محددة قانونًا في اتفاق عام 1973 بين الجانبين وتطالب طالبان بدعم الاتفاق، وقالت الأسبوع الماضي إن طهران "تحتفظ" بالحق في اتخاذ إجراء لتسوية النزاع.
وبموجب الاتفاق تمنح أفغانستان لإيران 26 مترا مكعبا من المياه في الثانية الواحدة، وهو ما يصل سنويا إلى 820 مليون متر مكعب من المياه.
لكن طهران تقول إنها تتلقى حوالي 4 في المائة فقط من إجمالي الكمية المتفق عليها بموجب الاتفاق.
يعد هلمند أحد أكبر الأنهار في أفغانستان، حيث يرتفع في جبال هندو كوش ويمتد لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر عبر البلاد قبل أن يصب في حوض سيستان في إيران. على الرغم من الاتفاقات، كان النهر موضوع خلاف بين البلدين في عدة مناسبات في العقود القليلة الماضية.
عنصر من حركة طالبان في موقع في أفغانستان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2023
طالبان تعين سفيرا جديدا لأفغانستان لدى إيران
21 فبراير, 11:26 GMT
تغير المناخ
ومع ذلك يزعم خبراء إدارة المياه أن السلطات الإيرانية لم تراع تأثير تغير المناخ والجفاف المطول في المنطقة.
يقول عاصم ميار، خبير إدارة المياه الأفغاني وهو محاضر سابق في جامعة كابول: لصحيفة "ناشيونال" الإماراتية: "في ظل الظروف المعتادة، في بعض أشهر الشتاء، ربما تكون إيران قد تلقت ثلاث مرات أعلى من 26 مترًا مكعبًا في الثانية المنصوص عليها، أو أقل من مترين مكعّبين في الثانية خلال أشهر الصيف".
ويضيف: "مع ذلك، فإن هذه الأرقام مشروطة بـ'"عام المياه العادي"، كما نصت عليه المعاهدة (لكن العام الأخير) لم يكن عاما عاديا لأفغانستان".
ونقلت الصحيفة عن مزارعين أفغان قولهم، إن بلادهم تواجه ظروف جفاف قاسية، مع نضوب موارد المياه، وإنهم كانوا يكافحون من أجل الحصول على المياه لري محاصيلهم، مما أدى إلى انخفاض الحصاد.
يقول الخبراء إن تغير المناخ لا يزال أحد المحركات الرئيسية للصراع. قال نجيب الله سعيد، خبير المياه الأفغاني والباحث المساعد بجامعة شتوتجارت بألمانيا: "المنطقة تعاني من عام ثالث من الجفاف، وعلى الرغم من هطول بعض الأمطار في الشهر الماضي والتي أدت إلى تحسين الحالة جزئيًا مقارنة بالعام السابق، إلا أن الوضع لا يزال أكثر جفافًا من عام المياه العادي".
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
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09:15 GMT
فشل طالبان
وأوضح سعيد أنه "على الرغم من زيادة شدة الجفاف وتواتره في هذه المنطقة، فقد أدى تغير المناخ أيضا إلى زيادة معدلات التبخر في هذه المنطقة على وجه الخصوص في نمروز وسيستان الإيرانية مما أدى إلى انخفاض كفاءة الري".
من جانبها، نفت الحكومة الإيرانية في بيان أصدرته يوم الجمعة الماضي أسباب الجفاف ووصفتها بأنها "متناقضة وغير صحيحة". "التصريحات العديدة لتبرير عدم إعمال الحقوق القانونية لإيران، بما في ذلك قضية الجفاف ونضوب المياه في هلمند ... لم يتم التحقق منها بعد من قبل الخبراء [الإيرانيين] ... وبالتالي، فإن تبني مثل هذه المواقف غير قانوني وغير مقبول".
في سنوات ما قبل سيطرة طالبان الأخيرة على البلاد، كافحت أفغانستان أيضا لإدارة المياه، لا سيما في ضوء أنماط الطقس المتغيرة، مما ساهم في مشاكلها المائية.
نهر زاینده رود جف إثر درجات الحرارة المرتفعة في أصفهان، إيران 10 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.05.2023
مجتمع
العلماء يحذرون من درجات حرارة قاتلة
24 مايو, 12:51 GMT
أثر تغير المناخ على التوزيع الطبيعي للمياه، حيث يذوب الثلج الآن في وقت أبكر من المعتاد بسبب ارتفاع درجات الحرارة مما يؤدي إلى ارتفاع غير موسمي في المياه والفيضانات المفاجئة، لكن البداية المبكرة لذوبان الجليد لا تزال لا تعمل على تجديد مستويات المياه الجوفية.
أدى فشل طالبان في إدارة تخزين المياه المفاجئة إلى زيادة تدفق المياه بشكل غير عادي لإيران خلال فصل الشتاء.
فشلت طالبان في تخزين المياه في سد كمال خان وحتى تحويلها إلى الخزانات، مما أدى إلى انخفاض توافر المياه للأشهر التالية. ونتيجة لذلك، حصلت إيران على كميات من المياه خلال أشهر الشتاء أكثر من السنوات السابقة، لكنها لن تحصل عليها خلال فصل الصيف نظرا لقلة المياه.
تحسنت العلاقات السياسية بين طالبان وإيران لفترة وجيزة في الأشهر الأخيرة، حيث سلم الإيرانيون سفارة الحكومة الأفغانية السابقة إلى الجماعة في فبراير/شباط. ومع ذلك، يبدو أن الصراع الأخير على المياه قد عكس أي نوايا سياسية حسنة بين البلدين، وسط تحذيرات من أن عدم توافر المياه سيكون أكثر خطورة في المستقبل مما يؤثر على الزراعة على جانبي الحدود، وينذر ربما باتساع وتيرة الصراع.
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