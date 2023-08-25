https://sputnikarabic.ae/20230825/رئيس-أركان-الولايات-المتحدة-يوضح-سبب-الاهتمام-الأمريكي-بمنطقة-الشرق-الأوسط-1080422310.html
رئيس أركان الولايات المتحدة يوضح سبب "الاهتمام الأمريكي" بمنطقة الشرق الأوسط
رئيس أركان الولايات المتحدة يوضح سبب "الاهتمام الأمريكي" بمنطقة الشرق الأوسط
شدد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك ميلي، أن "منطقة الشرق الأوسط مهمة جدا للولايات المتحدة". 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T17:53+0000
2023-08-25T17:53+0000
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وأوضح في مقابلة مع قناة "المملكة" الأردنية، أن الشرق الأوسط مهم لأمريكا لعدة أسباب، منها الصداقات والشراكة القوية للولايات المتحدة في المنطقة.كما لفت إلى أن "الاهتمام الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط يعود أيضا لكونها مصدر أساسي للنفط والطاقة لأجزاء أخرى من العالم، ولذلك كانت للولايات المتحدة علاقة قوية وممتدة مع منطقة الشرق الأوسط"، وفق قوله.واعتبر أن منطقة الشرق الأوسط "مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة من حيث أولويات الأمن القومي الأمريكي".وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، في تصريحاته لقناة "المملكة"، أنه "لا يتصور أن تتخلى الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط أبدا"، مشددا على أنها "ستظل ملتزمة بها لسنوات وعقود عديدة مقبلة".وبيّن أن "زيادة أو تقليص حجم القوات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، قائم على حجم التهديد في تلك المرحلة الزمنية".ولفت إلى أن وجود القوات العسكرية في المنطقة يشكل جزءا واحدا فقط من الحفاظ على الاستقرار، إلى جانب المساعدات الاقتصادية والإنسانية والدبلوماسية.
https://sputnikarabic.ae/20230403/البيت-الأبيض-قرار-أوبك--بخفض-إنتاج-النفط-غير-منطقي-1075483408.html
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سبوتنيك عربي
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
رئيس أركان الولايات المتحدة يوضح سبب "الاهتمام الأمريكي" بمنطقة الشرق الأوسط
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شدد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكي، مارك ميلي، أن "منطقة الشرق الأوسط مهمة جدا للولايات المتحدة".
وأوضح في مقابلة مع قناة
"المملكة" الأردنية، أن الشرق الأوسط مهم لأمريكا لعدة أسباب، منها الصداقات والشراكة القوية للولايات المتحدة في المنطقة.
كما لفت إلى أن "الاهتمام الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط يعود أيضا لكونها مصدر أساسي للنفط والطاقة لأجزاء أخرى من العالم، ولذلك كانت للولايات المتحدة علاقة قوية وممتدة مع منطقة الشرق الأوسط"، وفق قوله.
واعتبر أن منطقة الشرق الأوسط "مهمة جدا بالنسبة للولايات المتحدة من حيث أولويات الأمن القومي الأمريكي".
وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، في تصريحاته لقناة "المملكة"، أنه "لا يتصور أن تتخلى الولايات المتحدة عن الشرق الأوسط
أبدا"، مشددا على أنها "ستظل ملتزمة بها لسنوات وعقود عديدة مقبلة".
وبيّن أن "زيادة أو تقليص حجم القوات العسكرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، قائم على حجم التهديد في تلك المرحلة الزمنية".
ولفت إلى أن وجود القوات العسكرية في المنطقة يشكل جزءا واحدا فقط من الحفاظ على الاستقرار، إلى جانب المساعدات الاقتصادية والإنسانية والدبلوماسية.