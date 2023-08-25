https://sputnikarabic.ae/20230825/مدغشقر-مصرع-12-شخصا-على-الأقل-بتدافع-عند-ملعب-في-العاصمة-1080424140.html
مدغشقر... مصرع 12 شخصا على الأقل بتدافع عند ملعب في العاصمة
مدغشقر... مصرع 12 شخصا على الأقل بتدافع عند ملعب في العاصمة
لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وجُرح 80 آخرون، اليوم الجمعة، خلال تدافع في ملعب في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T18:48+0000
2023-08-25T18:48+0000
2023-08-25T18:48+0000
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ووقع التدافع، بحسب تقرير لوكالة أنباء "شينخوا"، نقلا عن مصادر حكومية، عند مدخل ملعب باريا في عاصمة مدغشقر، قبل حفل افتتاح دورة ألعاب المحيط الهندي الحادية عشرة، ويُعتقد أن 10 آخرين في حالة خطيرة.وقال رئيس الوزراء، كريستيان نتساي، للصحفيين في مستشفى في أنتاناناريفو: "إن الحصيلة الأولية تظهر 12 قتيلا ونحو 80 جريحا".ويأتي هذا الحادث، بعد أربع سنوات من حادث تدافع مروع آخر في البلاد.في 26 يونيو/ حزيران 2019، لقي 16 شخصا مصرعهم في حادث تدافع خلال احتفالات عيد استقلال البلاد، في العاصمة أنتاناناريفو.
https://sputnikarabic.ae/20230521/مقتل-9-أشخاص-في-تدافع-بملعب-كرة-قدم-بالسلفادور-1077264481.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار مدغشقر
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار مدغشقر
مدغشقر... مصرع 12 شخصا على الأقل بتدافع عند ملعب في العاصمة
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لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وجُرح 80 آخرون، اليوم الجمعة، خلال تدافع في ملعب في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو.
ووقع التدافع، بحسب تقرير
لوكالة أنباء "شينخوا"، نقلا عن مصادر حكومية، عند مدخل ملعب باريا في عاصمة مدغشقر، قبل حفل افتتاح دورة ألعاب المحيط الهندي الحادية عشرة، ويُعتقد أن 10 آخرين في حالة خطيرة.
وقال رئيس الوزراء، كريستيان نتساي، للصحفيين في مستشفى في أنتاناناريفو: "إن الحصيلة الأولية تظهر 12 قتيلا ونحو 80 جريحا".
ويأتي هذا الحادث، بعد أربع سنوات من حادث تدافع مروع آخر في البلاد.
في 26 يونيو/ حزيران 2019، لقي 16 شخصا مصرعهم في حادث تدافع خلال احتفالات عيد استقلال البلاد، في العاصمة أنتاناناريفو.