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https://sputnikarabic.ae/20230825/مدغشقر-مصرع-12-شخصا-على-الأقل-بتدافع-عند-ملعب-في-العاصمة-1080424140.html
مدغشقر... مصرع 12 شخصا على الأقل بتدافع عند ملعب في العاصمة
مدغشقر... مصرع 12 شخصا على الأقل بتدافع عند ملعب في العاصمة
لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وجُرح 80 آخرون، اليوم الجمعة، خلال تدافع في ملعب في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو. 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T18:48+0000
2023-08-25T18:48+0000
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ووقع التدافع، بحسب تقرير لوكالة أنباء "شينخوا"، نقلا عن مصادر حكومية، عند مدخل ملعب باريا في عاصمة مدغشقر، قبل حفل افتتاح دورة ألعاب المحيط الهندي الحادية عشرة، ويُعتقد أن 10 آخرين في حالة خطيرة.وقال رئيس الوزراء، كريستيان نتساي، للصحفيين في مستشفى في أنتاناناريفو: "إن الحصيلة الأولية تظهر 12 قتيلا ونحو 80 جريحا".ويأتي هذا الحادث، بعد أربع سنوات من حادث تدافع مروع آخر في البلاد.في 26 يونيو/ حزيران 2019، لقي 16 شخصا مصرعهم في حادث تدافع خلال احتفالات عيد استقلال البلاد، في العاصمة أنتاناناريفو.
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مدغشقر... مصرع 12 شخصا على الأقل بتدافع عند ملعب في العاصمة

18:48 GMT 25.08.2023
© AP Photo / RIJASOLO الطاعون في مدغشقر
الطاعون في مدغشقر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / RIJASOLO
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لقي ما لا يقل عن 12 شخصا مصرعهم وجُرح 80 آخرون، اليوم الجمعة، خلال تدافع في ملعب في عاصمة مدغشقر أنتاناناريفو.
ووقع التدافع، بحسب تقرير لوكالة أنباء "شينخوا"، نقلا عن مصادر حكومية، عند مدخل ملعب باريا في عاصمة مدغشقر، قبل حفل افتتاح دورة ألعاب المحيط الهندي الحادية عشرة، ويُعتقد أن 10 آخرين في حالة خطيرة.
وقال رئيس الوزراء، كريستيان نتساي، للصحفيين في مستشفى في أنتاناناريفو: "إن الحصيلة الأولية تظهر 12 قتيلا ونحو 80 جريحا".
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ويأتي هذا الحادث، بعد أربع سنوات من حادث تدافع مروع آخر في البلاد.
في 26 يونيو/ حزيران 2019، لقي 16 شخصا مصرعهم في حادث تدافع خلال احتفالات عيد استقلال البلاد، في العاصمة أنتاناناريفو.
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