https://sputnikarabic.ae/20230825/مشاهد-للحظة-هبوط-تشاندريان-3-على-القمر-وانطلاق-مركبتها-الجوالة-فيديو-1080408013.html
مشاهد للحظة هبوط "تشاندريان 3" على القمر وانطلاق مركبتها الجوالة... فيديو
مشاهد للحظة هبوط "تشاندريان 3" على القمر وانطلاق مركبتها الجوالة... فيديو
هبطت المركبة الفضائية الهندية "تشاندريان 3" على القطب الجنوبي للقمر بنجاح، يوم الأربعاء الماضي، وهي تتكون من مركبة هبوط ثابتة ذات أربعة أرجل ومركبة جوالة أصغر... 25.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-25T12:18+0000
2023-08-25T12:18+0000
2023-08-25T12:18+0000
العالم
مجتمع
علوم
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والتقطت أول صورة لسطح القمر، يوم أمس الخميس، وأكّدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "ISRO" أن "مهمتها التاريخية تسير وفقا للمخطط، وأن الأنظمة تعمل كما ينبغي".ويُظهر مقطع الفيديو الجديد، العربة الجوالة ذات العجلات الأربع وهي تسير على منحدر الهبوط متجولة على السطح القمر، تاركة علامات مسارها.وعلى الرغم من أن الهند التي تهبط بمركبة فضائية بأمان على سطح القمر هي الدولة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلا أنها دخلت التاريخ كأول دولة تفعل ذلك على القطب الجنوبي للقمر، وظلت "تشاندريان 3" في مدار حول القمر، لأكثر من أسبوعين، قبل هبوطها بنجاح، يوم الأربعاء الماضي.
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العالم, علوم
مشاهد للحظة هبوط "تشاندريان 3" على القمر وانطلاق مركبتها الجوالة... فيديو
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هبطت المركبة الفضائية الهندية "تشاندريان 3" على القطب الجنوبي للقمر بنجاح، يوم الأربعاء الماضي، وهي تتكون من مركبة هبوط ثابتة ذات أربعة أرجل ومركبة جوالة أصغر بداخلها.
والتقطت أول صورة لسطح القمر، يوم أمس الخميس، وأكّدت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "ISRO" أن "مهمتها التاريخية تسير وفقا للمخطط
، وأن الأنظمة تعمل كما ينبغي".
ويُظهر مقطع الفيديو الجديد، العربة الجوالة ذات العجلات الأربع وهي تسير على منحدر الهبوط متجولة على السطح القمر
، تاركة علامات مسارها.
واعترف رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، سريدهارا سوماناث، بوجود "العديد من المشكلات" على سطح القمر، مثل الغبار القمري ودرجات الحرارة الشديدة البرودة (-246 درجة سلسيوس مئوية)، والتي يمكن أن تؤثر على أنظمة الطاقة والأجزاء المتحركة للمركبة، خلال فترة 14 يوما.
وعلى الرغم من أن الهند التي تهبط بمركبة فضائية بأمان على سطح القمر
هي الدولة الرابعة بعد الولايات المتحدة وروسيا والصين، إلا أنها دخلت التاريخ كأول دولة تفعل ذلك على القطب الجنوبي للقمر، وظلت "تشاندريان 3" في مدار حول القمر، لأكثر من أسبوعين، قبل هبوطها بنجاح، يوم الأربعاء الماضي.