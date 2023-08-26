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https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-ماكرون-يدعو-لاجتماع-مغلق-مع-قادة-الأحزاب-لمناقشة-التحديات-التي-تواجه-فرنسا-1080441574.html
إعلام: ماكرون يدعو لاجتماع مغلق مع قادة الأحزاب لمناقشة التحديات التي تواجه فرنسا
إعلام: ماكرون يدعو لاجتماع مغلق مع قادة الأحزاب لمناقشة التحديات التي تواجه فرنسا
كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أرسل رسائل دعوة إلى ممثلي الأحزاب البرلمانية، لمناقشة التحديات التي تواجه البلاد،... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T15:04+0000
2023-08-26T15:04+0000
إيمانويل ماكرون
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وأضاف: "لهذا السبب أود أن أدعو جميع القوى السياسية التي لديها مجموعات في البرلمان... لمناقشة هذه المشاكل، يوم الأربعاء 30 أغسطس، الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، في مكان سيتم الإعلان عنه قريبا"، وفقا لقناة "BFMTV" الفرنسية.وجاء في الرسالة أن "الاجتماع المغلق سيركز على الوضع الدولي وكفاءة سياسة الدولة، والتي سيتم تعزيزها من خلال "تبسيط الإجراءات، والأشكال الجديدة للتنظيم الإقليمي، واللامركزية، والإصلاحات المؤسسية، كما سيتناول مسألة تحقيق الوحدة للأمة".كما ذكرت رسالة الرئيس الفرنسي أنه يمكن لكل من المشاركين في الاجتماع أن يقترحوا موضوعات للمناقشة.ولفتت قناة "BFMTV" أن إيمانويل ماكرون لم يعقد مثل هذا الاجتماع من قبل، وأن كلا من رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، والسكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، قبلا الدعوة.
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إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيمانويل ماكرون, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إعلام: ماكرون يدعو لاجتماع مغلق مع قادة الأحزاب لمناقشة التحديات التي تواجه فرنسا

15:04 GMT 26.08.2023
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARDالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
© AFP 2023 / AURELIEN MORISSARD
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كشفت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أرسل رسائل دعوة إلى ممثلي الأحزاب البرلمانية، لمناقشة التحديات التي تواجه البلاد، وذلك في اجتماع مغلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 30 أغسطس/ آب الجاري.
وأضاف: "لهذا السبب أود أن أدعو جميع القوى السياسية التي لديها مجموعات في البرلمان... لمناقشة هذه المشاكل، يوم الأربعاء 30 أغسطس، الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش، في مكان سيتم الإعلان عنه قريبا"، وفقا لقناة "BFMTV" الفرنسية.
وجاء في الرسالة أن "الاجتماع المغلق سيركز على الوضع الدولي وكفاءة سياسة الدولة، والتي سيتم تعزيزها من خلال "تبسيط الإجراءات، والأشكال الجديدة للتنظيم الإقليمي، واللامركزية، والإصلاحات المؤسسية، كما سيتناول مسألة تحقيق الوحدة للأمة".
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كما ذكرت رسالة الرئيس الفرنسي أنه يمكن لكل من المشاركين في الاجتماع أن يقترحوا موضوعات للمناقشة.
ولفتت قناة "BFMTV" أن إيمانويل ماكرون لم يعقد مثل هذا الاجتماع من قبل، وأن كلا من رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، جوردان بارديلا، والسكرتير الأول للحزب الاشتراكي، أوليفييه فور، قبلا الدعوة.
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