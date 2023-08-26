https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-الروسي-يختبر-سلاح-ليزر-جديد-يقضي-على-المسيرات-الجوية-1080434660.html
الجيش الروسي يختبر "سلاح ليزر" جديد يقضي على المسيرات الجوية
الجيش الروسي يختبر "سلاح ليزر" جديد يقضي على المسيرات الجوية
كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا أجرت اختبارات ميدانية ناجحة "لمدفع ليزر" دمرت من خلاله عدة طائرات مسيرة من أنواع مختلفة الطراز. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T11:01+0000
2023-08-26T11:01+0000
2023-08-26T11:01+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأشار المصدر إلى أن "عمليات الاختبار جرت في أحد مواقع التدريب العسكرية الروسية وتكللت بالنجاح، حيث جرى إطلاق "الليزر القتالي" المصمم لتدمير المركبات والطائرات المسيرة".وقال المصدر إن "سلاح الليزر أظهر كفاءة عالية في تدمير الطائرات المسيرة من مسافات قريبة".كما أوضح المصدر أنه "خلال الاختبارات أطلق "الليزر القتالي" طيفا من الأشعة تحت الحمراء لتدمير الطائرات المسيرة، حيث يتم حرق جسم الطائرات بأشعة الليزر القوية".
https://sputnikarabic.ae/20230407/روسيا-تنشئ-أنظمة-مضادة-للأقمار-الصناعية-تعتمد-على-مقاتلات-ميغ-31-وإيل76--1075636557.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يختبر "سلاح ليزر" جديد يقضي على المسيرات الجوية
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كشف مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا أجرت اختبارات ميدانية ناجحة "لمدفع ليزر" دمرت من خلاله عدة طائرات مسيرة من أنواع مختلفة الطراز.
وأشار المصدر إلى أن "عمليات الاختبار جرت في أحد مواقع التدريب العسكرية الروسية وتكللت بالنجاح، حيث جرى إطلاق "الليزر القتالي" المصمم لتدمير المركبات والطائرات المسيرة".
وقال المصدر إن "سلاح الليزر أظهر كفاءة عالية في تدمير الطائرات المسيرة من مسافات قريبة".
كما أوضح المصدر أنه "خلال الاختبارات أطلق "الليزر القتالي" طيفا من الأشعة تحت الحمراء لتدمير الطائرات المسيرة، حيث يتم حرق جسم الطائرات بأشعة الليزر القوية".