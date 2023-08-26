https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-اللبناني-يعلن-اختراق-زورق-حربي-إسرائيلي-المياه-الإقليمية-للبلاد-1080447874.html
الجيش اللبناني يعلن اختراق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية للبلاد
الجيش اللبناني يعلن اختراق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية للبلاد
أعلن الجيش اللبناني أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس النافورة جنوبي لبنان. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T19:48+0000
2023-08-26T19:48+0000
2023-08-26T19:48+0000
لبنان
العالم العربي
أخبار لبنان
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068868447_0:46:3073:1774_1920x0_80_0_0_655ab79d045dc8752a20003857071fe3.jpg
وجاء في بيان الجيش اللبناني، اليوم السبت: "بتاريخ 25/ 8/ 2023، اعتبارًا من الساعة 6:50 ولغاية الساعة 9:00 (بالتوقيت المحلي) خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة نحو 300 متر مقابل رأس الناقورة".وأوضح البيان أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.وفي أواخر العام الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بوساطة الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-فوق-لبنان-1080434829.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0b/1068868447_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a57b57c32b8c674b9b0f56956b6e499e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان, اسرائيل
لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان, اسرائيل
الجيش اللبناني يعلن اختراق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية للبلاد
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس النافورة جنوبي لبنان.
وجاء في بيان الجيش اللبناني، اليوم السبت: "بتاريخ 25/ 8/ 2023، اعتبارًا من الساعة 6:50 ولغاية الساعة 9:00 (بالتوقيت المحلي) خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة نحو 300 متر مقابل رأس الناقورة".
وأوضح البيان أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وفي أواخر العام الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية
بين الجانبين، بوساطة الولايات المتحدة.