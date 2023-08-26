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https://sputnikarabic.ae/20230826/الجيش-اللبناني-يعلن-اختراق-زورق-حربي-إسرائيلي-المياه-الإقليمية-للبلاد-1080447874.html
الجيش اللبناني يعلن اختراق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية للبلاد
الجيش اللبناني يعلن اختراق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية للبلاد
أعلن الجيش اللبناني أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس النافورة جنوبي لبنان. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T19:48+0000
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وجاء في بيان الجيش اللبناني، اليوم السبت: "بتاريخ 25/ 8/ 2023، اعتبارًا من الساعة 6:50 ولغاية الساعة 9:00 (بالتوقيت المحلي) خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة نحو 300 متر مقابل رأس الناقورة".وأوضح البيان أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.وفي أواخر العام الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بوساطة الولايات المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-فوق-لبنان-1080434829.html
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لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان, اسرائيل
لبنان, العالم العربي, أخبار لبنان, اسرائيل

الجيش اللبناني يعلن اختراق زورق حربي إسرائيلي المياه الإقليمية للبلاد

19:48 GMT 26.08.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREYالحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل
الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023 / JALAA MAREY
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أعلن الجيش اللبناني أن زورقًا حربيًا إسرائيليًا خرق المياه الإقليمية اللبنانية، قبالة رأس النافورة جنوبي لبنان.
وجاء في بيان الجيش اللبناني، اليوم السبت: "بتاريخ 25/ 8/ 2023، اعتبارًا من الساعة 6:50 ولغاية الساعة 9:00 (بالتوقيت المحلي) خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية لمسافة نحو 300 متر مقابل رأس الناقورة".
علم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
إعلام: طائرة مسيرة إسرائيلية فوق لبنان
11:10 GMT
وأوضح البيان أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
وفي أواخر العام الماضي، وقّع لبنان وإسرائيل على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، بوساطة الولايات المتحدة.
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