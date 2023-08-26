عربي
https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-فوق-لبنان-1080434829.html
إعلام: طائرة مسيرة إسرائيلية فوق لبنان
إعلام: طائرة مسيرة إسرائيلية فوق لبنان
أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا اللبنانية. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T11:10+0000
2023-08-26T11:10+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079343330_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_5ce73461ee3da3636bb52ee20f112b02.jpg
وأفادت قناة "الميادين"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستنفر على الحدود مع لبنان، في مواقعهم المواجهة لكفرشوبا، وأطلقت طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا".ونقلت القناة عن النائب اللبناني، قاسم هاشم، قوله إن "العدو الإسرائيلي مربك من أيّ تحركات على الحدود مع لبنان".وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت النار، في 20 أغسطس/ آب الجاري، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وقالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، إن "قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه الداخل المحتل".وطالبت تل أبيب، الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف "خيمة حزب الله" اللبناني، وتوسيع تفويض قوات "يونيفيل" الدولية عند "الخط الأخضر"، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس من كل عام".
https://sputnikarabic.ae/20230814/نصر-الله-يهدد-قادة-إسرائيل-بالعودة-إلى-العصر-الحجري-إذا-ذهبوا-إلى-الحرب-مع-لبنان-1080082410.html
https://sputnikarabic.ae/20230813/إلقاء-زجاجة-حارقة-من-لبنان-تجاه-السياج-الحدودي-والجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-1080034385.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079343330_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9ee6411091ae694f4864e709833a0b0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

إعلام: طائرة مسيرة إسرائيلية فوق لبنان

11:10 GMT 26.08.2023
© AFP 2023 / Joseph Eidعلم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023.
علم وطني لبناني يرفرف على سياج من الأسلاك الشائكة وجدار قيد الإنشاء يحدد الحدود بين لبنان (في المقدمة) وإسرائيل (في الخلفية) بالقرب من قرية كفرشوبا جنوب لبنان في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
تابعنا عبرTelegramNabd
أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا اللبنانية.
وأفادت قناة "الميادين"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستنفر على الحدود مع لبنان، في مواقعهم المواجهة لكفرشوبا، وأطلقت طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا".
حسن نصر الله - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2023
نصر الله يهدد قادة إسرائيل بالعودة إلى العصر الحجري إذا ذهبوا إلى الحرب مع لبنان
14 أغسطس, 19:13 GMT
ونقلت القناة عن النائب اللبناني، قاسم هاشم، قوله إن "العدو الإسرائيلي مربك من أيّ تحركات على الحدود مع لبنان".
وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت النار، في 20 أغسطس/ آب الجاري، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وقالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، إن "قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه الداخل المحتل".
علم أحمر مكتوب عليه يا حسين يرفرف في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل في الصورة في الخلفية في 21 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
إلقاء زجاجة حارقة من لبنان تجاه السياج الحدودي... والجيش الإسرائيلي يصدر بيانا
13 أغسطس, 18:06 GMT
وطالبت تل أبيب، الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف "خيمة حزب الله" اللبناني، وتوسيع تفويض قوات "يونيفيل" الدولية عند "الخط الأخضر"، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس من كل عام".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала