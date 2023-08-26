https://sputnikarabic.ae/20230826/إعلام-طائرة-مسيرة-إسرائيلية-فوق-لبنان-1080434829.html

إعلام: طائرة مسيرة إسرائيلية فوق لبنان

إعلام: طائرة مسيرة إسرائيلية فوق لبنان

أطلق الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا اللبنانية. 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T11:10+0000

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وأفادت قناة "الميادين"، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تستنفر على الحدود مع لبنان، في مواقعهم المواجهة لكفرشوبا، وأطلقت طائرة مسيّرة فوق منطقة تلال كفرشوبا".ونقلت القناة عن النائب اللبناني، قاسم هاشم، قوله إن "العدو الإسرائيلي مربك من أيّ تحركات على الحدود مع لبنان".وكانت القوات الإسرائيلية قد أطلقت النار، في 20 أغسطس/ آب الجاري، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.وقالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام، إن "قوات العدو الإسرائيلي أطلقت النار في الهواء ترهيبا من موقع العباد المعادي باتجاه الأراضي اللبنانية، على خلفية قيام أحد المواطنين برمي مفرقعة نارية باتجاه الداخل المحتل".وطالبت تل أبيب، الأسبوع الماضي، بتوسيع نطاق تحركات قوات "يونيفيل" في الجنوب اللبناني، بهدف مراقبة مواقع عسكرية لـ"حزب الله" اللبناني.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل طالبت مجلس الأمن الدولي بمعالجة ملف "خيمة حزب الله" اللبناني، وتوسيع تفويض قوات "يونيفيل" الدولية عند "الخط الأخضر"، وهو التفويض الذي يجدد، في شهر أغسطس من كل عام".

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