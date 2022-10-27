https://sputnikarabic.ae/20221027/تركيا-ترحب-بتوقيع-اتفاقية-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-إسرائيل-ولبنان-1069553657.html

تركيا ترحب بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

تركيا ترحب بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان

عبرت تركيا عن ترحيبها بتوقيع لبنان وإسرائيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين. 27.10.2022, سبوتنيك عربي

2022-10-27T21:26+0000

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2022-10-27T21:26+0000

أخبار تركيا اليوم

ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل

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جاء هذا في بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال بيان الوزارة: "نرحب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة اليوم (27 أكتوبر/ تشرين الأول) نتيجة المحادثات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل".وذكرت أنها تأمل في أن تسهم الاتفاقية في إحلال السلام والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط التي تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات.ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "رئيس الوزراء لابيد وقع على الاتفاقية البحرية مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة".وأضاف غندلمان أن "الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات سيسافر بعد قليل إلى الناقورة".وفي وقت سابق اليوم الخميس، سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.وعقب اللقاء، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن "الوسيط الأمريكي سلم عون، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، وفي المقابل وقع عون رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها".

https://sputnikarabic.ae/20221027/نصر-الله-ينفي-أن-يكون-ترسيم-الحدود-تطبيعا-مع-إسرائيل-1069541102.html

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أخبار تركيا اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل