https://sputnikarabic.ae/20221027/تركيا-ترحب-بتوقيع-اتفاقية-ترسيم-الحدود-البحرية-بين-إسرائيل-ولبنان-1069553657.html
تركيا ترحب بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان
تركيا ترحب بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان
عبرت تركيا عن ترحيبها بتوقيع لبنان وإسرائيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين. 27.10.2022, سبوتنيك عربي
2022-10-27T21:26+0000
2022-10-27T21:26+0000
2022-10-27T21:26+0000
أخبار تركيا اليوم
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_0:0:2914:1640_1920x0_80_0_0_d92bb3623be5c574f4e8d58c1844c74c.jpg
جاء هذا في بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية التركية، بحسب وكالة "الأناضول".وقال بيان الوزارة: "نرحب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة اليوم (27 أكتوبر/ تشرين الأول) نتيجة المحادثات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل".وذكرت أنها تأمل في أن تسهم الاتفاقية في إحلال السلام والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط التي تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات.ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "رئيس الوزراء لابيد وقع على الاتفاقية البحرية مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة".وأضاف غندلمان أن "الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات سيسافر بعد قليل إلى الناقورة".وفي وقت سابق اليوم الخميس، سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.وعقب اللقاء، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن "الوسيط الأمريكي سلم عون، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، وفي المقابل وقع عون رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها".
https://sputnikarabic.ae/20221027/نصر-الله-ينفي-أن-يكون-ترسيم-الحدود-تطبيعا-مع-إسرائيل-1069541102.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/10/1059971759_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_3e2f7dd5a6864c16c175d16ddf8a59c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
أخبار تركيا اليوم, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
تركيا ترحب بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان
تابعنا عبر
عبرت تركيا عن ترحيبها بتوقيع لبنان وإسرائيل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.
جاء هذا في بيان صادر اليوم الخميس عن وزارة الخارجية التركية، بحسب وكالة "الأناضول"
.
وقال بيان الوزارة: "نرحب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة اليوم (27 أكتوبر/ تشرين الأول) نتيجة المحادثات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل".
وذكرت أنها تأمل في أن تسهم الاتفاقية في إحلال السلام والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط التي تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات.
ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، على اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، بعد أن صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية.
وقال الناطق باسم الحكومة الإسرائيلي، أوفير غندلمان، عبر حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "رئيس الوزراء لابيد وقع على الاتفاقية البحرية
مع لبنان بعد أن صادقت عليها الحكومة".
وأضاف غندلمان أن "الوفد الإسرائيلي لمراسم التوقيع برئاسة مدير عام وزارة الطاقة ليؤور شيلات سيسافر بعد قليل إلى الناقورة".
وفي وقت سابق اليوم الخميس، سلم الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، الرسالة الأمريكية الرسمية فيما يتعلق بترسيم الحدود البحرية
بين لبنان وإسرائيل، إلى الرئيس اللبناني ميشال عون.
وعقب اللقاء، قال كبير المفاوضين اللبنانيين إلياس بو صعب إن "الوسيط الأمريكي
سلم عون، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية، وفي المقابل وقع عون رسالة تقول إن لبنان استلم الرسالة الأمريكية ووافق على مضمونها".