https://sputnikarabic.ae/20230826/العراق-يثمن-قرار-الدنمارك-بتجريم-حرق-القرآن-1080446548.html
العراق يثمن قرار الدنمارك بتجريم "حرق القرآن"
العراق يثمن قرار الدنمارك بتجريم "حرق القرآن"
بعث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، برسالة إلى نظيره الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، بشأن موقف كوبنهاغن من "تجريم حرق القرآن". 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T18:34+0000
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وأفادت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، بأن فؤاد حسين قد بعث برسالة إلى وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، ثمّن من خلالها موقف الحكومة الدنماركية من تقديم قانونية خاصة بقرار يجرم "حرق القرآن" أو "إهانته".ونقلت القناة، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن فؤاد حسين "ثمن موقف الحكومة الدنماركية وخطوتها القانونية التي قامت بها، عبر تقديم قرار يجرّم حرق القرآن الكريم أو إهانته وكذا الحال مع الكتب السماوية الأخرى".وأعرب فؤاد حسين في بيانه، عن أمنيته إقرار التشريع الدنماركي الجديد بأسرع وقت، مجددا التأكيد على تثمين هذه الخطوة.من جانبه، أشار وزير الخارجية الدنماركي إلى أن سلوك "حرق القرآن" لا يمثل المجتمع الدنماركي، وحرية التعبير تعد ركيزة للديمقراطية الحرة.ويذكر أن وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، قد أعلن، أمس الجمعة، أن "الحكومة الدنماركية تعتزم حظر حرق الكتب الدينية في البلاد"، حيث شهدت الأشهر الأخيرة، عدة مظاهرات لحرق القرآن في السويد والدنمارك، وأدانت معظم الدول الإسلامية المظاهرات، واستدعت بعضها سفيري السويد والدنمارك لتسليمهم مذكرات احتجاج.وفي الشهر الماضي، اقتحم مئات المتظاهرين العراقيين السفارة السويدية، بعد حرق القرآن في ستوكهولم.
https://sputnikarabic.ae/20230826/الكويت-الدنمارك-أبلغتنا-بعرضها-قانون-منع-الإساءة-للأديان-للمصادقة-1080438027.html
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الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الدنمارك, السويد, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار الدنمارك, السويد, العالم العربي
العراق يثمن قرار الدنمارك بتجريم "حرق القرآن"
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بعث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، برسالة إلى نظيره الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، بشأن موقف كوبنهاغن من "تجريم حرق القرآن".
وأفادت قناة
"السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، بأن فؤاد حسين قد بعث برسالة إلى وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوكه راسموسن، ثمّن من خلالها موقف الحكومة الدنماركية من تقديم قانونية خاصة بقرار يجرم "حرق القرآن" أو "إهانته".
ونقلت القناة، عن بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن فؤاد حسين "ثمن موقف الحكومة الدنماركية وخطوتها القانونية التي قامت بها، عبر تقديم قرار يجرّم حرق القرآن الكريم أو إهانته وكذا الحال مع الكتب السماوية الأخرى".
وأعرب فؤاد حسين في بيانه، عن أمنيته إقرار التشريع الدنماركي الجديد
بأسرع وقت، مجددا التأكيد على تثمين هذه الخطوة.
من جانبه، أشار وزير الخارجية الدنماركي إلى أن سلوك "حرق القرآن" لا يمثل المجتمع الدنماركي، وحرية التعبير تعد ركيزة للديمقراطية الحرة.
ويذكر أن وزير العدل الدنماركي، بيتر هوملغارد، قد أعلن، أمس الجمعة، أن "الحكومة الدنماركية تعتزم حظر حرق الكتب الدينية في البلاد"، حيث شهدت الأشهر الأخيرة، عدة مظاهرات لحرق القرآن في السويد والدنمارك، وأدانت معظم الدول الإسلامية المظاهرات، واستدعت بعضها سفيري السويد والدنمارك لتسليمهم مذكرات احتجاج.