https://sputnikarabic.ae/20230826/حماس-تتبنى-عملية-حوارة-وتؤكد-مواصلة-مقاومة-الاحتلال-الإسرائيلي-1080448002.html
"حماس" تتبنى عملية حوارة وتؤكد مواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي
"حماس" تتبنى عملية حوارة وتؤكد مواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي
تبنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عملية حوارة شمالي الضفة الغربية، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T19:58+0000
2023-08-26T19:58+0000
2023-08-26T19:58+0000
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وعبر قناتها على "تلغرام"، نشرت "القسام" صورتين لقتلى عملية حوارة وكتبت عليها: "جهادنا مستمر... وعملياتنا لن تتوقف".من جانبه، قال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم: "حماس ترفع مستوى التحدي مع العدو الصهيوني الذي يهدد ويتوعد ونقول له أن كل هذه التهديدات لن توقف مسار المقاومة".وأضاف قاسم في تصريحات لإذاعة "الأقصى" الفلسطينية: "المقاومة أصبحت أكثر حضورا وأكثر قوة على الفعل والإنجاز لإيقاع الخسائر في قوات الاحتلال".ومضى بقوله: "كتائب القسام في قلب المعركة بالضفة الغربية كما كانت دائما هي في صدام ونضال مستمر ومتواصل".وفي 19 أغسطس/ آب الجاري، قُتل مستوطنان إسرائيليان بعد إطلاق النار عليهما في مغسلة على مشارف قرية حوارة الفلسطينية.وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، على خلفية قيام الجيش الإسرائيلي بمداهمات لمدن وقرى المنطقة بحثا عن "مطلوبين"، تتخللها عمليات اغتيال لناشطين، فيما يقوم الفلسطينيون بين الحين والآخر بالرد بعمليات فردية تشمل إطلاق نار وعمليات دهس وطعن.
https://sputnikarabic.ae/20230819/مقتل-إسرائيليين-اثنين-في-عملية-إطلاق-نار-شمالي-الضفة-الغربية-1080231622.html
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حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
"حماس" تتبنى عملية حوارة وتؤكد مواصلة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي
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تبنت كتائب "عز الدين القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عملية حوارة شمالي الضفة الغربية، التي أسفرت عن مقتل مستوطنين إسرائيليين اثنين.
وعبر قناتها على "تلغرام"، نشرت "القسام" صورتين لقتلى عملية حوارة وكتبت عليها: "جهادنا مستمر... وعملياتنا لن تتوقف".
من جانبه، قال المتحدث باسم الحركة
، حازم قاسم: "حماس ترفع مستوى التحدي مع العدو الصهيوني الذي يهدد ويتوعد ونقول له أن كل هذه التهديدات لن توقف مسار المقاومة".
وأضاف قاسم في تصريحات لإذاعة "الأقصى" الفلسطينية: "المقاومة أصبحت أكثر حضورا وأكثر قوة على الفعل والإنجاز لإيقاع الخسائر في قوات الاحتلال".
ومضى بقوله: "كتائب القسام في قلب المعركة بالضفة الغربية كما كانت دائما هي في صدام ونضال مستمر ومتواصل".
وفي 19 أغسطس/ آب الجاري، قُتل مستوطنان إسرائيليان
بعد إطلاق النار عليهما في مغسلة على مشارف قرية حوارة الفلسطينية.
وتشهد الضفة الغربية
تصاعد التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين، على خلفية قيام الجيش الإسرائيلي بمداهمات لمدن وقرى المنطقة بحثا عن "مطلوبين"، تتخللها عمليات اغتيال لناشطين، فيما يقوم الفلسطينيون بين الحين والآخر بالرد بعمليات فردية تشمل إطلاق نار وعمليات دهس وطعن.