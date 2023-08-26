https://sputnikarabic.ae/20230826/خامنئي-يأمر-الحرس-الثوري-الإيراني-بالخروج-من-الخليج-والاتجاه-نحو-البحار-الأخرى-والمحيطات-1080437907.html
خامنئي يأمر الحرس الثوري الإيراني بالخروج من الخليج والاتجاه نحو البحار الأخرى والمحيطات
خامنئي يأمر الحرس الثوري الإيراني بالخروج من الخليج والاتجاه نحو البحار الأخرى والمحيطات
أكّد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، على "ضرورة السيطرة على البحار والمحيطات، وعلى تأثير هذه السيطرة في هندسة النظام العالمي... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T12:55+0000
2023-08-26T12:55+0000
2023-08-26T12:59+0000
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وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، إن "قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، أمرنا بأن نخرج من الخليج نحو البحار الأخرى والمحيطات، وإذا استطعنا إنجاز هذا الأمر فهذا سيفيد الأجيال التي تأتي من بعدنا"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.وأضاف: "السيادة البحرية تعني أن من يتواجد في البحر هو سيد ذلك المكان".وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، "إطلاق مناورات بحرية من جزيرة أبو موسى، هدفها حماية أمن المياه الخليجية والجزر الإيرانية".وقالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنها "استخدمت في المناورات صواريخ باليستية بحرية دقيقة ومسيرات وسفنا مسيرة"، مؤكدة أنها "زودت لأول مرة بصاروخي "فتح 360" الباليستي، وصاروخ كروز "قدير البحريين"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف البيان أن "المناورات كشفت عن سفينة مزودة بصواريخ بمدى 600 كم، بالإضافة إلى استخدام طائرات وسفن مسيرة مزودة بذكاء اصطناعي، بحیث أدّت مهمتها بنجاح عبر تدمير الأهداف المحددة لها مسبقا، بدقة".
https://sputnikarabic.ae/20230820/الحرس-الثوري-الإيراني-ینشر-صورا-لعملیة-رصد-حاملة-طائرات-أمريكیة-1080254157.html
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سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
خامنئي يأمر الحرس الثوري الإيراني بالخروج من الخليج والاتجاه نحو البحار الأخرى والمحيطات
12:55 GMT 26.08.2023 (تم التحديث: 12:59 GMT 26.08.2023) تابعنا عبر
أكّد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، على "ضرورة السيطرة على البحار والمحيطات، وعلى تأثير هذه السيطرة في هندسة النظام العالمي الجديد".
وقال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، العميد علي رضا تنكسيري، إن "قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي، أمرنا بأن نخرج من الخليج نحو البحار الأخرى والمحيطات، وإذا استطعنا إنجاز هذا الأمر فهذا سيفيد الأجيال التي تأتي من بعدنا"، حسب وكالة
"فارس" الإيرانية.
وأضاف: "السيادة البحرية تعني أن من يتواجد في البحر هو سيد ذلك المكان".
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن، في الثاني من أغسطس/ آب الجاري، "إطلاق مناورات بحرية
من جزيرة أبو موسى، هدفها حماية أمن المياه الخليجية والجزر الإيرانية".
وقالت القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إنها "استخدمت في المناورات صواريخ باليستية بحرية دقيقة ومسيرات وسفنا مسيرة"، مؤكدة أنها "زودت لأول مرة بصاروخي "فتح 360" الباليستي، وصاروخ كروز "قدير البحريين"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف البيان أن "المناورات كشفت عن سفينة مزودة بصواريخ بمدى 600 كم
، بالإضافة إلى استخدام طائرات وسفن مسيرة مزودة بذكاء اصطناعي، بحیث أدّت مهمتها بنجاح عبر تدمير الأهداف المحددة لها مسبقا، بدقة".