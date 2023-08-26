https://sputnikarabic.ae/20230826/رئيس-الوزراء-القطري-علاقتنا-مع-الصين-لن-تسبب-أي-ضرر-لأمريكا-1080446393.html

رئيس الوزراء القطري: علاقتنا مع الصين لن تسبب أي ضرر لأمريكا

رئيس الوزراء القطري: علاقتنا مع الصين لن تسبب أي ضرر لأمريكا

جدد رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أمس الجمعة، التأكيد على أن بلاده توازن علاقاتها مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين. 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T18:25+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء أمس الجمعة، عن محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن قطر تحاول موازنة علاقتها مع القوتين العالميتين، وهو ما صرّح به خلال محاضرة ألقاها على هامش زيارته إلى سنغافورة.وبدوره، رفض رئيس الوزراء القطري إشارة أخرى من الحضور خلال المحاضرة، بأن "زيادة المبيعات الدفاعية الصينية إلى الشرق الأوسط قد تؤثر على علاقات المنطقة الأمنية مع الولايات المتحدة".وشدد محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على أن قطر "ترحب بأي تعاون مع أي دولة، لكن علاقاتنا مع أي دولة لن تكون على حساب دولة أخرى"، مضيفا أن بلاده ترتبط بتحالف دفاعي قوي مع الولايات المتحدة.وكان رئيس الوزراء القطري قد اختتم، الخميس الماضي، زيارة إلى جمهورية سنغافورة، حيث التقى خلالها بالمسؤولين لمناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.وثمّن العلاقة المتينة التي تجمع قطر وسنغافورة، معربًا عن تطلع بلاده للعمل معا على ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

https://sputnikarabic.ae/20220811/رئيسة-سنغافورة-تستقبل-وزير-خارجية-قطر-1066279620.html

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