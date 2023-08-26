عربي
https://sputnikarabic.ae/20230826/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-سوف-تسلم-خاركوف-دون-قتال-1080446937.html
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية سوف تسلم خاركوف دون قتال
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية سوف تسلم خاركوف دون قتال
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية لن تقاتل من أجل خاركوف وستغادر المدينة في حالة وقوع هجوم من قبل القوات الروسية. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T19:19+0000
2023-08-26T19:19+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778904_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_046f784390a64b56d2bc09f9a8ff2165.jpg
وقال ريتر: "لا أعتقد أن الأوكرانيين سيحولون خاركوف إلى قلعة. سيتم تسليمها دون قتال".وأضاف ريتر، في مقابلة مع "U.S. Tour of Duty"، أنه على خلفية الخسائر الحالية للجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو انهيار القوات الأوكرانية حتى قبل اقتراب روسيا من خاركوف.في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.
https://sputnikarabic.ae/20230826/محلل-استخباري-أمريكي-أوكرانيا-تفقد-لواء-وصف-بأنه-قوة-لا-تصدق-وسيلقن-الروس-درسا-1080445580.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1b/1072778904_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_266690b48cc913147e320001fc9efbf4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية سوف تسلم خاركوف دون قتال

19:19 GMT 26.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية لن تقاتل من أجل خاركوف وستغادر المدينة في حالة وقوع هجوم من قبل القوات الروسية.
وقال ريتر: "لا أعتقد أن الأوكرانيين سيحولون خاركوف إلى قلعة. سيتم تسليمها دون قتال".

ولفت ريتر إلى أنه عندما يسقط خط الدفاع الأوكراني، فسوف يتراجعون على الفور إلى الجانب الآخر من نهر دنيبر، ولن تحاول القوات الأوكرانية الدفاع عن المدينة.

جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
محلل استخباري أمريكي: أوكرانيا تفقد لواء وصف بأنه "قوة لا تصدق وسيلقن الروس درسا"
17:43 GMT
وأضاف ريتر، في مقابلة مع "U.S. Tour of Duty"، أنه على خلفية الخسائر الحالية للجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو انهيار القوات الأوكرانية حتى قبل اقتراب روسيا من خاركوف.
في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:42 GMTРабота самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала