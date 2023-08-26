https://sputnikarabic.ae/20230826/ضابط-أمريكي-القوات-الأوكرانية-سوف-تسلم-خاركوف-دون-قتال-1080446937.html
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية سوف تسلم خاركوف دون قتال
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية سوف تسلم خاركوف دون قتال
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية لن تقاتل من أجل خاركوف وستغادر المدينة في حالة وقوع هجوم من قبل القوات الروسية. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T19:19+0000
2023-08-26T19:19+0000
2023-08-26T19:19+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر: "لا أعتقد أن الأوكرانيين سيحولون خاركوف إلى قلعة. سيتم تسليمها دون قتال".وأضاف ريتر، في مقابلة مع "U.S. Tour of Duty"، أنه على خلفية الخسائر الحالية للجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو انهيار القوات الأوكرانية حتى قبل اقتراب روسيا من خاركوف.في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.
https://sputnikarabic.ae/20230826/محلل-استخباري-أمريكي-أوكرانيا-تفقد-لواء-وصف-بأنه-قوة-لا-تصدق-وسيلقن-الروس-درسا-1080445580.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أمريكي: القوات الأوكرانية سوف تسلم خاركوف دون قتال
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، بأن القوات الأوكرانية لن تقاتل من أجل خاركوف وستغادر المدينة في حالة وقوع هجوم من قبل القوات الروسية.
وقال ريتر: "لا أعتقد أن الأوكرانيين سيحولون خاركوف إلى قلعة. سيتم تسليمها دون قتال".
ولفت ريتر إلى أنه عندما يسقط خط الدفاع الأوكراني، فسوف يتراجعون على الفور إلى الجانب الآخر من نهر دنيبر، ولن تحاول القوات الأوكرانية الدفاع عن المدينة.
وأضاف ريتر، في مقابلة
مع "U.S. Tour of Duty"، أنه على خلفية الخسائر الحالية للجيش الأوكراني خلال الهجوم المضاد، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو انهيار القوات الأوكرانية حتى قبل اقتراب روسيا من خاركوف.
في 4 يونيو/ حزيران الماضي، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية
.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية شنت عمليات هجومية وعززت مواقعها على محور كوبيانسك.