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القوات الروسية تسيطر على مواقع متقدمة قرب 3 بلدات على محور خاركوف - عاجل
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230804/إعلام-أوكرانيا-زجت-بـالصف-الثاني-من-قواتها-على-محور-زابوروجيه-لكن-بلا-نتيجة-1079787027.html
إعلام: أوكرانيا زجت بـ"الصف الثاني" من قواتها على محور زابوروجيه... لكن بلا نتيجة
إعلام: أوكرانيا زجت بـ"الصف الثاني" من قواتها على محور زابوروجيه... لكن بلا نتيجة
كتبت صحيفة أمريكية أن القوات الأوكرانية قررت استخدام قوات الاحتياط للتقدم في مقاطعة زابوروجيه. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T11:39+0000
2023-08-04T11:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال روب لي، المحلل العسكري: "الأسبوع الأخير من الأعمال القتالية كان مهما لأن كييف قررت استخدام الصف الثاني من القوات".وأضافت الصحيفة: "اندلع قتال عنيف في جنوب شرق أوكرانيا هذا الأسبوع حيث واصلت كييف حملة كبيرة لاستعادة الأراضي بحقنة جديدة من القوات المدربة والمجهزة من قبل الغرب، ولكن لم يكن هناك أي مؤشر حتى الآن على تحقيق تقدم".وفقًا للصحيفة: "تدور معارك ضارية في اتجاه زابوروجيه، وهذا هو سبب هذا القرار. في الوقت نفسه، لم يتمكن الجيش الأوكراني من تحقيق نجاح خلال هذا الوقت".وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلي أن القوات الأوكرانية لم ولن تستطيع اختراق الخط الدفاعي الروسي.وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، يفغيني باليتسكي، يوم الأربعاء، إن المجموعة الهجومية الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية شمال شرق رابوتينو في منطقة زابوروجيه، وتم تدمير العدو بالمدفعية مباشرة خلال التقدم.وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "قامت مجموعة هجومية معادية بمحاولة أخرى، يوم أمس، لاختراق خطوطنا شمال شرق رابوتينو في منطقة زابوروجيه، إذ تم اكتشاف المجموعة المهاجمة وقت التقدم وتدميرها بمدافعنا".وأشار باليتسكي إلى أن العدو يتكبد خسائر فادحة، ويحاول الاستعداد للقتال و"يرمي جنوده مرة أخرى إلى المذبحة".وشدد باليتسكي: "مع استمرارالعناد الغربي، يقوم عملاء الغرب بإلقاء الناس في مفرمة اللحم، ويبقى الاستسلام الفرصة الوحيدة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية لإنقاذ حياتهم".وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: صحفي أمريكي يكشف عن "مفرمة" حدثت في زابوروجيه لم يعرها زيلينسكي اهتمامه
https://sputnikarabic.ae/20230731/الدفاع-القوات-الروسية-تمنع-محاولتين-استطلاع-القتالي-للجيش-الأوكراني-على-محور-زابوروجيه--عاجل-1079577192.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: أوكرانيا زجت بـ"الصف الثاني" من قواتها على محور زابوروجيه... لكن بلا نتيجة

11:39 GMT 04.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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كتبت صحيفة أمريكية أن القوات الأوكرانية قررت استخدام قوات الاحتياط للتقدم في مقاطعة زابوروجيه.
وقال روب لي، المحلل العسكري: "الأسبوع الأخير من الأعمال القتالية كان مهما لأن كييف قررت استخدام الصف الثاني من القوات".
وأضافت الصحيفة: "اندلع قتال عنيف في جنوب شرق أوكرانيا هذا الأسبوع حيث واصلت كييف حملة كبيرة لاستعادة الأراضي بحقنة جديدة من القوات المدربة والمجهزة من قبل الغرب، ولكن لم يكن هناك أي مؤشر حتى الآن على تحقيق تقدم".
وفقًا للصحيفة: "تدور معارك ضارية في اتجاه زابوروجيه، وهذا هو سبب هذا القرار. في الوقت نفسه، لم يتمكن الجيش الأوكراني من تحقيق نجاح خلال هذا الوقت".
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلي أن القوات الأوكرانية لم ولن تستطيع اختراق الخط الدفاعي الروسي.
وقال القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، يفغيني باليتسكي، يوم الأربعاء، إن المجموعة الهجومية الأوكرانية حاولت اختراق الدفاعات الروسية شمال شرق رابوتينو في منطقة زابوروجيه، وتم تدمير العدو بالمدفعية مباشرة خلال التقدم.
وكتب باليتسكي في قناته على "تلغرام": "قامت مجموعة هجومية معادية بمحاولة أخرى، يوم أمس، لاختراق خطوطنا شمال شرق رابوتينو في منطقة زابوروجيه، إذ تم اكتشاف المجموعة المهاجمة وقت التقدم وتدميرها بمدافعنا".
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وأشار باليتسكي إلى أن العدو يتكبد خسائر فادحة، ويحاول الاستعداد للقتال و"يرمي جنوده مرة أخرى إلى المذبحة".
وشدد باليتسكي: "مع استمرارالعناد الغربي، يقوم عملاء الغرب بإلقاء الناس في مفرمة اللحم، ويبقى الاستسلام الفرصة الوحيدة لجنود القوات المسلحة الأوكرانية لإنقاذ حياتهم".
وبدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أيضا: صحفي أمريكي يكشف عن "مفرمة" حدثت في زابوروجيه لم يعرها زيلينسكي اهتمامه
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