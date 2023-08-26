https://sputnikarabic.ae/20230826/طلبة-إعلام-174-جامعة-يشاركون-في-ورش-عمل-النسخة-الثانية-للكونغرس-الإعلامي-بالإمارات-1080449478.html
طلبة إعلام 174 جامعة يشاركون في ورش عمل النسخة الثانية للكونغرس الإعلامي بالإمارات
طلبة إعلام 174 جامعة يشاركون في ورش عمل النسخة الثانية للكونغرس الإعلامي بالإمارات
يشارك طلبة من كليات الإعلام في 174 جامعة محلية وعالمية، في ورش العمل التي تنعقد ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، والذي... 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T23:49+0000
2023-08-26T23:49+0000
2023-08-26T23:49+0000
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وتقام فاعليات المؤتمر تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد ٱل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات وزير ديوان الرئاسة وأنظمة مجموعة "أدنيك" بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات.وتتوزع جامعات الطلبة المشاركين في ورش العمل بواقع 24 جامعة محلية و19 جامعة خليجية و47 جامعة عربية و84 جامعة أجنبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".تأتي مشاركة طلبة الإعلام بدعوة من الكونغرس العالمي للإعلام، بهدف إكسابهم الخبرات وتعريفهم بممكنات صناعة الإعلام والأدوار التي تقوم وسائل الإعلام بصنوفها المختلفة ومساهماتها في نهضة المجتمعات عبر التغلب على التحديات التي تواجهها ومن بينها ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها على العالم بجميع دوله، إلى جانب تأصيل قيم التسامح والتعايش وقبول الأخر في وجدانهم من أجل أن تعيش شعوب العالم في سلام.وتستهدف الورش تعريف الطلاب على تكنولوجيا الإعلام وأدواته و"كيف تكون إعلاميا ناجحا تخدم وطنك وتسهم في تقدمه وازدهاره".وسيناقش المؤتمر العالمي على مدى ثلاثة أيام العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.ويوفر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، منصة عالمية مهمة للمؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والعالمية لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام العالمي ودوره المحوري في دفع مسارات التنمية المستدامة على مستوى العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون وعقد الشراكات الإعلامية التي من شأنها دفع تطور قطاع الإعلام وضمان استدامته ومواصلة تقديم محتوى موثوق ومتجدد ومتنوع يواكب التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.
https://sputnikarabic.ae/20221117/توقيع-اتفاقية-تبادل-إخباري-بين-وكالات-عالمية-ووكالة-أنباء-الإمارات-على-هامش-الكونغرس-العالمي-1070267539.html
https://sputnikarabic.ae/20221117/رئيس-اللجنة-المنظمة-للكونغرس-الإعلامي-العالمي-بالإمارات-ما-تحقق-في-الدورة-الأولى-فاق-التوقعات-1070282583.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
طلبة إعلام 174 جامعة يشاركون في ورش عمل النسخة الثانية للكونغرس الإعلامي بالإمارات
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يشارك طلبة من كليات الإعلام في 174 جامعة محلية وعالمية، في ورش العمل التي تنعقد ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، والذي يقام خلال الفترة من 14-16 من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل، بمركز أبو ظبي الوطني للمعارض "أدنيك".
وتقام فاعليات المؤتمر تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد ٱل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات وزير ديوان الرئاسة وأنظمة مجموعة "أدنيك" بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات.
وتتوزع جامعات الطلبة المشاركين في ورش العمل بواقع 24 جامعة محلية و19 جامعة خليجية و47 جامعة عربية و84 جامعة أجنبية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية
"وام".
17 نوفمبر 2022, 08:59 GMT
تأتي مشاركة طلبة الإعلام بدعوة من الكونغرس العالمي للإعلام
، بهدف إكسابهم الخبرات وتعريفهم بممكنات صناعة الإعلام والأدوار التي تقوم وسائل الإعلام بصنوفها المختلفة ومساهماتها في نهضة المجتمعات عبر التغلب على التحديات التي تواجهها ومن بينها ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها على العالم بجميع دوله، إلى جانب تأصيل قيم التسامح والتعايش وقبول الأخر في وجدانهم من أجل أن تعيش شعوب العالم في سلام.
وتستهدف الورش تعريف الطلاب على تكنولوجيا الإعلام وأدواته و"كيف تكون إعلاميا ناجحا تخدم وطنك وتسهم في تقدمه وازدهاره".
17 نوفمبر 2022, 16:04 GMT
وسيناقش المؤتمر العالمي على مدى ثلاثة أيام العديد من المحاور الرئيسية التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.
ويوفر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، منصة عالمية مهمة للمؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والعالمية لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام العالمي ودوره المحوري في دفع مسارات التنمية المستدامة على مستوى العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون وعقد الشراكات الإعلامية التي من شأنها دفع تطور قطاع الإعلام وضمان استدامته ومواصلة تقديم محتوى موثوق ومتجدد ومتنوع يواكب التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم.