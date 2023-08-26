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https://sputnikarabic.ae/20230826/في-الذكرى-الـ80-للعلاقات-لافروف-وشكري-يشيران-إلى-الطبيعة-الودية-والاحترام-المتبادل-بين-روسيا-ومصر-1080433579.html
في الذكرى الـ80 للعلاقات... لافروف وشكري يشيران إلى الطبيعة الودية والاحترام المتبادل بين روسيا ومصر
في الذكرى الـ80 للعلاقات... لافروف وشكري يشيران إلى الطبيعة الودية والاحترام المتبادل بين روسيا ومصر
تبادل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره المصري سامح شكري، اليوم السبت، رسالتي تهنئة، بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T10:05+0000
2023-08-26T10:05+0000
سيرغي لافروف
مصر
أخبار مصر الآن
روسيا
80 عاما على العلاقات الروسية المصرية
العالم
العالم العربي
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وأشار الوزيران في رسالتيهما إلى "الطبيعة الودية التقليدية للعلاقات بين روسيا ومصر القائمة على الاحترام المتبادل، وإلى المستوى العالي من الشراكة الاستراتيجية الذي تم تحقيقه"، وفقا لبيان من السفارة الروسية في القاهرة.كما تم التشديد في رسائل التهنئة المتبادلة بين وزيري الخارجية الروسي والمصري على "نية مواصلة الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الملحّة، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأوجه".وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أنه "تم إضاءة مبنى وزارة الخارجية بماسبيرو بالقاهرة بشعار "مصر 80 روسيا"، وكذا إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة موسكو، والذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية، في مبادرة تستهدف التعريف والإعلان عن هذه المناسبة لدى المواطنين المصريين والروس".يشار إلى أنه أقيم، يوم السبت الماضي، مؤتمر"مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية"، في أحد فنادق القاهرة، الذي نظمه مركز "الحوار للدراسات السياسية والإعلامية"، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، واللواء طارق نصير، رئيس "المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية"، ويوري ماتفيف، القائم بأعمال سفارة روسيا في القاهرة، واللواء طارق المهدي رئيس "المنتدى المصري للإعلام"، وفيتشسلاف ماتوزوف، مفكر روسي متخصص في شؤون المنطقة العربية، ود. لايسا إيفريموفا، نائب رئيس جامعة الصداقة الروسية للشؤون الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230826/مصر-وروسيا-تحتفلان-بمرور-80-عاما-على-بدء-العلاقات-بينهما-صور-وفيديو-1080432387.html
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سيرغي لافروف, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية, العالم, العالم العربي
سيرغي لافروف, مصر, أخبار مصر الآن, روسيا, 80 عاما على العلاقات الروسية المصرية, العالم, العالم العربي

في الذكرى الـ80 للعلاقات... لافروف وشكري يشيران إلى الطبيعة الودية والاحترام المتبادل بين روسيا ومصر

10:05 GMT 26.08.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، يعقدان مؤتمرا صحفيا في العاصمة موسكو.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، يعقدان مؤتمرا صحفيا في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، يعقدان مؤتمرا صحفيا في العاصمة موسكو.
© Sputnik . Aleksey Maishev
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تبادل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره المصري سامح شكري، اليوم السبت، رسالتي تهنئة، بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين روسيا ومصر.
وأشار الوزيران في رسالتيهما إلى "الطبيعة الودية التقليدية للعلاقات بين روسيا ومصر القائمة على الاحترام المتبادل، وإلى المستوى العالي من الشراكة الاستراتيجية الذي تم تحقيقه"، وفقا لبيان من السفارة الروسية في القاهرة.
كما تم التشديد في رسائل التهنئة المتبادلة بين وزيري الخارجية الروسي والمصري على "نية مواصلة الحوار السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية الملحّة، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي متعدد الأوجه".
وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم السبت، أنه "تم إضاءة مبنى وزارة الخارجية بماسبيرو بالقاهرة بشعار "مصر 80 روسيا"، وكذا إضاءة برج الإذاعة والتلفزيون بالعاصمة موسكو، والذي يعد من أطول الأبراج في القارة الأوروبية، في مبادرة تستهدف التعريف والإعلان عن هذه المناسبة لدى المواطنين المصريين والروس".
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يشار إلى أنه أقيم، يوم السبت الماضي، مؤتمر"مصر وروسيا.. 80 عاما من الشراكة الاستراتيجية"، في أحد فنادق القاهرة، الذي نظمه مركز "الحوار للدراسات السياسية والإعلامية"، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، واللواء طارق نصير، رئيس "المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية"، ويوري ماتفيف، القائم بأعمال سفارة روسيا في القاهرة، واللواء طارق المهدي رئيس "المنتدى المصري للإعلام"، وفيتشسلاف ماتوزوف، مفكر روسي متخصص في شؤون المنطقة العربية، ود. لايسا إيفريموفا، نائب رئيس جامعة الصداقة الروسية للشؤون الدولية.
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