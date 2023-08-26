https://sputnikarabic.ae/20230826/مصر-وروسيا-تحتفلان-بمرور-80-عاما-على-بدء-العلاقات-بينهما-صور-وفيديو-1080432387.html

مصر وروسيا تحتفلان بمرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما... صور وفيديو

مصر وروسيا تحتفلان بمرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما... صور وفيديو

تحتفل مصر وروسيا، اليوم السبت، بذكرى مرور 80 عاما على بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما، إذ شهدت العلاقات المصرية - الروسية تقاربا كبيرا، في السنوات الأخيرة. 26.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-26T09:37+0000

2023-08-26T09:37+0000

2023-08-26T09:41+0000

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وبدأت العلاقات بين البلدين، في مثل هذا اليوم عام 1943، بين المملكة المصرية والاتحاد السوفيتي حينها.وحسب الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، كانت الخطوة الأولى للتعاون الاقتصادي المصري الروسي، في عام 1948، حين وقّعت أول اتفاقية اقتصادية بين الجانبين.علاقات أفعال وليس أقوالوتطورت العلاقات السياسية بين الدولتين على جميع الأصعدة، إذ توجت ببناء السد العالي ومجمع الحديد والصلب، وصولًا إلى بناء محطة "الضبعة" النووية وإنشاء أول منطقة صناعية روسية في محور قناة السويس.كما بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا، خلال العام الحالي، 3 مليار دولار، وجمعيها شواهد تؤكد عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.وكانت مصر من طليعة الدول التي أقامت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا الاتحادية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، عام 1991.حب شعبييشار إلى أن العلاقات المصرية الروسية ليست على مستوى القيادة السياسية فقط، فهناك تواصل وحب شعبي بين الدولتين، وجمعت زعماء البلدين لقاءات عدة، ما ساعد في تقوية العلاقات بينهما.ودائما ما تلعب مصر دورا متوازنا تجاه القضايا محل الاهتمام، ما يؤكد حرص القاهرة على دعم العلاقات مع موسكو بشكل دائم.العلاقة الخاصة بين قيادتي البلدين، هي أحد الأعمدة الهامة في التطور الحاصل على كافة المستويات بين مصر وروسيا.خصوصية العلاقة بين بوتين والسيسيالعلاقة المتينة بين الزعيمين المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، تولدت حين كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيرا للدفاع، وزار موسكو وهو ما انعكس على مستوى العلاقات الثنائية.وفي يوليو/ تموز الماضي، أكّد بوتين، خلال القمة "الروسية - الأفريقية" أن العلاقات الثنائية بين موسكو والقاهرة تحمل طابعا استراتيجيا، لافتا إلى أن هناك العديد من المشاريع المشتركة الكبيرة بينهما.والأسبوع الماضي، أقيمت في مصر فعاليات المؤتمر الخاص بالاحتفال بمرور 80 عاما على بدء العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا الاتحادية، بمشاركة نخبة من الدبلوماسيين والأكاديميين.وكان المؤتمر بمثابة منصة يتبادل خلالها الخبراء المصريون والروس الرؤى حيال علاقات البلدين، لطرح مقاربات جديدة لتعزيز الارتقاء بها نحو مزيد من التقدم.ومساء أمس الجمعة، تم إضاءة شعار "مصر 80 روسيا" على مبنى وزارة الخارجية المصرية.احتفالات على مدار عامووفقا للخارجية المصرية، تستمر احتفالات البلدين بهذه المناسبة الخاصة، على مدار عام كامل، إذ سيتم تنظيم عدد من الفعاليات والبرامج المشتركة، التي تستهدف تسليط الضوء على تاريخ وخصوصية وتنوع العلاقات المصرية - الروسية.ويأتي ضمن الفعاليات المنتظر إطلاقها خلال تلك الفترة إنتاج وإعداد برامج وثائقية وتلفزيونية مشتركة، ومشروعات تعاون متخصصة في عدد من المجالات، ومعارض مشتركة يتم تنظيمها في وزارتي الخارجية المصرية والروسية، لعرض عدد من المواد الأرشيفية والوثائقية حول تاريخ العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى برامج تدريب مشترك بين الشباب الدبلوماسيين وطلاب الجامعات من الجانبين.كما حرص وزيرا خارجية مصر وروسيا سامح شكري، وسيرغي لافروف، على تبادل خطابات التهنئة، والتي أكدت على عمق وخصوصية العلاقات، واعتزام الجانبين على العمل المشترك من أجل تعزيز أطر التعاون القائمة فى شتى المجالات، وتوثيق الصداقة بين الشعبين المصري والروسي.وفي المقابل، أضيئ مبنى التلفزيون في موسكو بألوان علمي روسيا ومصر احتفالا بهذه المناسبة.وقالت السفارة في بيانها: "نحن مقتنعون بأن التعاون الثنائي، الذي وصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، سيواصل في التعزيز على مر السنين وفقا للمصالح المتبادلة".

https://sputnikarabic.ae/20230819/عضو-المجلس-المصري-للشؤون-الخارجية-روسيا-ظلت-صديقة-لمصر-في-كل-أزماتها-وحروبها-1080234795.html

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