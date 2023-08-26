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https://sputnikarabic.ae/20230826/ليبرمان-مهاجما-نتنياهو-يغلب-مصالحه-الشخصية-على-حساب-إسرائيل-1080448739.html
ليبرمان مهاجما نتنياهو: يغلب مصالحه الشخصية على حساب إسرائيل
ليبرمان مهاجما نتنياهو: يغلب مصالحه الشخصية على حساب إسرائيل
هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بدعوى أنه تسبب في انهيار بلاده أمنيا واقتصاديا. 26.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-26T20:57+0000
2023-08-26T20:57+0000
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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ليبرمان مهاجمته نتنياهو، بدعوى أنه يشكل تهديدا واضحا على دولة إسرائيل لحساب مصالحه الشخصية.ودعا أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إلى أن تكون الحكومة الإسرائيلية المقبلة دون وجود شخص بنيامين نتنياهو نفسه، لكونه يغلّب مصالحه الشخصية على حساب دولة إسرائيل، بحسب قوله.وأوضحت الصحيفة أن تصريحات ليبرمان جاءت خلال ندوة عُقدت في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، أشار من خلالها إلى أن إسرائيل تنهار اقتصاديا وأمنيا، كما أنها تعاني من نقص في الجنود على صعيد الخدمة المدنية والعسكرية.ويشار إلى أنه في الثالث عشر من الشهر الجاري، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليبرمان، تعليقا على ما قاله الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، وأن مثل هذه التصريحات صافرة إنذار حقيقية في بلاده.وأكد أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن "ما لحق من أضرار حقيقية لسلاح الجو الإسرائيلي من قبل قوات الاحتياط هو علامة خطر ربما لم تحدث من قبل"، مناديا بوزير الدفاع ورئيس الأركان في بلاده بقلب "الطاولة"، على حد وصفه، ودون توضيح.وجاءت تعليقات ليبرمان بعدما حذر الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، بحسب تعبيره.وأكد الجنرال الإسرائيلي أن "تلك الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة لاعتراضهم على التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها".ويذكر أن إسرائيل تشهد سلسلة من الاحتجاجات المستمرة، منذ 30 أسبوعا، في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ"الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
https://sputnikarabic.ae/20230813/ليبرمان-تعليقا-على-تراجع-كفاءة-سلاح-الجو-الإسرائيلي-جرس-إنذار-حقيقي-1080022713.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, الأخبار

ليبرمان مهاجما نتنياهو: يغلب مصالحه الشخصية على حساب إسرائيل

20:57 GMT 26.08.2023
© AP Photo / Dan Baliltyرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي أقغدور ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2023
© AP Photo / Dan Balilty
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هاجم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، بدعوى أنه تسبب في انهيار بلاده أمنيا واقتصاديا.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن ليبرمان مهاجمته نتنياهو، بدعوى أنه يشكل تهديدا واضحا على دولة إسرائيل لحساب مصالحه الشخصية.
وزير الدفاع الإسرائيلى ليبرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
ليبرمان تعليقا على تراجع كفاءة سلاح الجو الإسرائيلي: جرس إنذار حقيقي
13 أغسطس, 10:36 GMT
ودعا أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، إلى أن تكون الحكومة الإسرائيلية المقبلة دون وجود شخص بنيامين نتنياهو نفسه، لكونه يغلّب مصالحه الشخصية على حساب دولة إسرائيل، بحسب قوله.
وأوضحت الصحيفة أن تصريحات ليبرمان جاءت خلال ندوة عُقدت في مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، أشار من خلالها إلى أن إسرائيل تنهار اقتصاديا وأمنيا، كما أنها تعاني من نقص في الجنود على صعيد الخدمة المدنية والعسكرية.
ويشار إلى أنه في الثالث عشر من الشهر الجاري، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن ليبرمان، تعليقا على ما قاله الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، وأن مثل هذه التصريحات صافرة إنذار حقيقية في بلاده.
وأكد أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، أن "ما لحق من أضرار حقيقية لسلاح الجو الإسرائيلي من قبل قوات الاحتياط هو علامة خطر ربما لم تحدث من قبل"، مناديا بوزير الدفاع ورئيس الأركان في بلاده بقلب "الطاولة"، على حد وصفه، ودون توضيح.
وجاءت تعليقات ليبرمان بعدما حذر الجنرال تومير بار، قائد سلاح الجو الإسرائيلي، من أن كفاءة جيش بلاده لن تعود كما كانت، بل تشهد ضررا بمرور الوقت، بحسب تعبيره.
وأكد الجنرال الإسرائيلي أن "تلك الكفاءة لن تعود إلى سالف عهدها، على خلفية احتجاج ضباط الاحتياط، والذي يأتي نتيجة لاعتراضهم على التعديلات القضائية التي تحاول حكومة بنيامين نتنياهو، تمريرها".
ويذكر أن إسرائيل تشهد سلسلة من الاحتجاجات المستمرة، منذ 30 أسبوعا، في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ"الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
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