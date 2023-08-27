https://sputnikarabic.ae/20230827/إيران-تنجح-لأول-مرة-في-إنتاج-النواة-المشعة-لعنصر-السيزيوم-137-1080456456.html
إيران تنجح لأول مرة في إنتاج النواة المشعة لعنصر "السيزيوم-137"
إيران تنجح لأول مرة في إنتاج النواة المشعة لعنصر "السيزيوم-137"
كشفت إيران، اليوم الأحد، عن أحد إنجازاتها النووية، وهي "النويدات المشعة السيزيوم – 137". 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T09:08+0000
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وتم الكشف عن الإنجاز في مدينة المعارض بالعاصمة الإيرانية طهران، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.ونجح العلماء النوويين والمتخصصين في الصناعة النووية في إيران لأول مرة في إنتاج النواة المشعة لعنصر "السيزيوم-137"، الذي يتمتع بقيم اقتصادية وتكنولوجية ومعرفية واستخدامات عديدة، بحسب الوكالة.ويبلغ نصف عمر هذه النويدة المشعة 30 عاما، وهي غير موجودة بشكل طبيعي، وتوجد بشكل رئيسي في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة الناتجة عن أنشطة المفاعلات.ونجحت إيران في صنع "السيزيوم 137" من خلال مشروع بحثي، وتم تنقية هذه المادة من انشطار اليورانيوم في معهد بحوث العلوم والتكنولوجيات النووية في يوليو/ تموز 2023.واتخذت طهران خطوة صناعة هذه المادة محليا، نظرا لصعوبة استيرادها.من ناحيته، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، في مؤتمر صحفي خلال الحدث، إن تخصيب طهران لليورانيوم مستمر في إطار عمل المؤسسة.وردا على سؤال بشأن تباطؤ طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، قال إسلامي إن تخصيب اليورانيوم في إيران مستمر بناءً على الإطار الذي وضعه برلمان البلاد، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأوضح “أن تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون الإطار الاستراتيجي”، في إشارة إلى التشريع ذي الصلة.
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران تنجح لأول مرة في إنتاج النواة المشعة لعنصر "السيزيوم-137"
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كشفت إيران، اليوم الأحد، عن أحد إنجازاتها النووية، وهي "النويدات المشعة السيزيوم – 137".
وتم الكشف عن الإنجاز في مدينة المعارض بالعاصمة الإيرانية طهران، بحضور رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
ونجح العلماء النوويين والمتخصصين في الصناعة النووية في إيران لأول مرة في إنتاج النواة المشعة لعنصر "السيزيوم-137"، الذي يتمتع بقيم اقتصادية وتكنولوجية ومعرفية واستخدامات عديدة، بحسب الوكالة.
ويبلغ نصف عمر هذه النويدة المشعة 30 عاما، وهي غير موجودة بشكل طبيعي، وتوجد بشكل رئيسي في الوقود النووي المستهلك والنفايات المشعة الناتجة عن أنشطة المفاعلات.
ونجحت إيران في صنع "السيزيوم 137" من خلال مشروع بحثي، وتم تنقية هذه المادة من انشطار اليورانيوم في معهد بحوث العلوم والتكنولوجيات النووية في يوليو/ تموز 2023.
واتخذت طهران خطوة صناعة هذه المادة محليا، نظرا لصعوبة استيرادها.
من ناحيته، قال رئيس هيئة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، في مؤتمر صحفي خلال الحدث، إن تخصيب طهران لليورانيوم مستمر في إطار عمل المؤسسة.
وردا على سؤال بشأن تباطؤ طهران في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، قال إسلامي إن تخصيب اليورانيوم في إيران مستمر بناءً على الإطار الذي وضعه برلمان البلاد، وفقا لوكالة
أنباء "فارس" الإيرانية.
وأوضح “أن تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون الإطار الاستراتيجي”، في إشارة إلى التشريع ذي الصلة.