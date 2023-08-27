https://sputnikarabic.ae/20230827/المجلس-الرئاسي-الليبي-يطلب-من-الدبيبة-توضيحا-بشأن-لقاء-وزيرة-الخارجية-مع-نظيرها-الإسرائيلي---عاجل-1080471570.html

أول تعليق من المجلس الرئاسي الليبي على لقاء وزيرة الخارجية بنظيرها الإسرائيلي

أول تعليق من المجلس الرئاسي الليبي على لقاء وزيرة الخارجية بنظيرها الإسرائيلي

طلب المجلس الرئاسي الليبي، مساء اليوم الأحد، من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، توضيحاً بشأن الأنباء عن لقاء بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش... 27.08.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في خبر عاجل نشرته وكالة الأنباء الليبية- وال، دون المزيد من التفاصيل.وكانت "بوابة الوسط" الليبية، نقلت عن مصدر قريب من المجلس الرئاسي قوله إن "المجلس ليس على علم باجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الموقتة نجلاء المنقوش ووزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي".وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، في وقت سابق اليوم، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الاسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا، في سبتمبر/ أيلول 2020، تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب أيضا استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لتصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

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أخبار ليبيا اليوم, عبد الحميد الدبيبة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي