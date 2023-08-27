https://sputnikarabic.ae/20230827/ما-حكاية-التغريدة-المحذوفة-بعد-لقاء-سري-بين-وزيرة-خارجية-ليبيا-ونظيرها-الإسرائيلي-1080471106.html

ما حكاية "التغريدة المحذوفة" بعد "لقاء سري" بين وزيرة خارجية ليبيا ونظيرها الإسرائيلي؟

ما حكاية "التغريدة المحذوفة" بعد "لقاء سري" بين وزيرة خارجية ليبيا ونظيرها الإسرائيلي؟

حذف المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، تغريدته على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، التي علق فيها على لقاء وزير الخارجية إيلي كوهين مع وزيرة... 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T19:57+0000

2023-08-27T19:57+0000

2023-08-27T19:57+0000

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وكان جندلمان قال في تغريدته المحذوفة، التي اطلعت عليها "سبوتنيك"، إنه "جرى رفع السرية عن لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي في إيطاليا مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش"، واصفا إياه بـ"اللقاء التاريخي".وأضاف أنه "تم بحث إقامة تعاون بين البلدين"، مشيرًا إلى أن هذه هي "الخطوة الأولى في إقامة علاقات رسمية بين البلدين، وأن دائرة السلام الإقليمية تتوسع".في هذه الأثناء، نقلت "بوابة الوسط" الليبية، عن مصدر قريب من المجلس الرئاسي قوله إن "المجلس ليس على علم باجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الموقتة نجلاء المنقوش ووزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما الأسبوع الماضي".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أعلن في وقت سابق اليوم، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الاسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".وكانت الإمارات والبحرين أعلنتا، في سبتمبر/ أيلول 2020، تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية، في خطوة رفضها الفلسطينيون وصنّفت على أنها خروج عن الإجماع العربي الذي جعل حل النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني أساسا للسلام مع إسرائيل.وفي 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، أعلن المغرب أيضا استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد قطعها في عام 2000، بسبب الانتفاضة الفلسطينية الثانية، لتصبح المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع إسرائيل، بعد قطع موريتانيا علاقاتها مع إسرائيل في 2010، ويعتبر السادس بين البلدان العربية بعد السودان والإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن ومصر.

https://sputnikarabic.ae/20230815/تمتلكه-مصر-والإمارات-مسؤول-إسرائيلي-يعلن-قبول-بلاده-شرطا-سعوديا-مقابل-التطبيع--1080086994.html

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