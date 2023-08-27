https://sputnikarabic.ae/20230827/رئيس-نيجيريا-الحرب-ليست-في-مصلحة-المنطقة-لكن-الدفاع-عن-الديمقراطية-مقدس-1080449699.html

رئيس نيجيريا: الحرب ليست في مصلحة المنطقة لكن الدفاع عن الديمقراطية مقدس

رئيس نيجيريا: الحرب ليست في مصلحة المنطقة لكن الدفاع عن الديمقراطية مقدس

أعلن رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، الذي يترأس حاليا الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، أن اندلاع حرب واسعة في المنطقة لا يخدم مصالح بلاده أو المنطقة... 27.08.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو- سبوتنيك. وجاءت تصريحات تينوبو في بيان نُشر عن طريق المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية، أجوري نجيلالي، حيث تطرق إلى الوضع في النيجر.وأعرب تينوبو عن رغبة تكتل إيكواس في حل الأزمة في النيجر بشكل سلمي ودبلوماسي، ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الدول الأعضاء في التكتل مستعدة لاستخدام كافة الخيارات المتاحة.من ناحية أخرى، أمر الحكام العسكريون الجدد في النيجر، القوات المسلحة بالانتقال إلى حالة تأهب قصوى، مشيرين إلى تزايد التهديد بالهجوم.وجاء في وثيقة داخلية أصدرها وزير دفاع النيجر، وتم نشرها على نطاق واسع عبر الإنترنت، أمس السبت، أن الأمر الذي يقضي ببقاء الجيش في أعلى حالة استعداد سيسمح للقوات بالرد بشكل مناسب في حالة وقوع أي هجوم و"تجنب مفاجأة عامة".يذكر أنه في الـ27 من يوليو الماضي، أعلن عسكريون في الجيش النيجري عزل الرئيس محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وأغلقوا الحدود وفرض حظر التجوال في البلاد، فيما فرضت مجموعة إيكواس عقوبات على النيجر وأشارت إلى إمكانية التدخل العسكري لاستعادة بازوم إلى منصبه.

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