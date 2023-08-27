https://sputnikarabic.ae/20230827/رئيس-وزراء-أستراليا--يصف-حادث-تحطم-المروحية-الأمريكية-بـالمؤسف-والصعب-1080453491.html
رئيس وزراء أستراليا يصف حادث تحطم المروحية الأمريكية بـ"المؤسف والصعب"
رئيس وزراء أستراليا يصف حادث تحطم المروحية الأمريكية بـ"المؤسف والصعب"
أفادت وسائل إعلام أسترالية نقلا عن مسؤولين محليين، أن 3 عسكريين أمريكيين نقلوا إلى المستشفى، أحدهم مصاب بجروح خطيرة، إثر تحطم طائرة أمريكية على جزيرة بالقرب من... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T07:29+0000
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وقالت شركة تشغيل طائرات الهليكوبتر الإنقاذ "كير فلايت"، في بيان، إن أحد المصابين في حالة حرجة، بينما الآخران في حالة مستقرة.من ناحيته، قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن المصابين الثلاثة أمريكيين، وفقا لقناة "9 نيوز" الأسترالية.وأضاف في مؤتمر صحفي أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات في وقت لاحق اليوم حول "الحادث الصعب".وتابع ألبانيز "من الواضح أن هذا حادث مؤسف، ولا أستطيع تقديم مزيد من المعلومات في هذا الوقت".وصباح اليوم الأحد، تحطمت مروحية عسكرية من طراز "في-22 أوسبري" على متنها 20 فردا من مشاة البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، وذلك خلال مشاركتها في مناورات قبالة داروين شمال أستراليا.وقع الحادث في حوالي الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت موسكو)، حيث تحطمت المروحية، خلال مناورات مشتركة تشارك فيها قوات من الولايات المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، والفلبين، ودولة تيمور الشرقية.يشار إلى أن مروحية تابعة لقوات الدفاع الأسترالية تحطمت في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند، في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، ما أدى لتوقف المناورات المشتركة بين أستراليا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20230827/20-قتيلا-من-مشاة-البحرية-الأمريكية-إثر-تحطم-مروحية-قبالة-سواحل-أستراليا-1080450416.html
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أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيس وزراء أستراليا يصف حادث تحطم المروحية الأمريكية بـ"المؤسف والصعب"
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أفادت وسائل إعلام أسترالية نقلا عن مسؤولين محليين، أن 3 عسكريين أمريكيين نقلوا إلى المستشفى، أحدهم مصاب بجروح خطيرة، إثر تحطم طائرة أمريكية على جزيرة بالقرب من داروين، اليوم الأحد، خلال تدريب عسكري متعدد الجنسيات.
وقالت شركة تشغيل طائرات الهليكوبتر الإنقاذ "كير فلايت"، في بيان، إن أحد المصابين في حالة حرجة، بينما الآخران في حالة مستقرة.
من ناحيته، قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، إن المصابين الثلاثة أمريكيين، وفقا لقناة
"9 نيوز" الأسترالية.
وأضاف في مؤتمر صحفي أنه سيتم تقديم المزيد من المعلومات في وقت لاحق اليوم حول "الحادث الصعب".
وتابع ألبانيز "من الواضح أن هذا حادث مؤسف، ولا أستطيع تقديم مزيد من المعلومات في هذا الوقت".
وصباح اليوم الأحد، تحطمت مروحية عسكرية من طراز "في-22 أوسبري" على متنها 20 فردا من مشاة البحرية الأمريكية، اليوم الأحد، وذلك خلال مشاركتها في مناورات قبالة داروين شمال أستراليا.
وقع الحادث في حوالي الساعة 11:00 صباحا بالتوقيت المحلي (04:00 بتوقيت موسكو)، حيث تحطمت المروحية، خلال مناورات مشتركة
تشارك فيها قوات من الولايات المتحدة، وأستراليا، وإندونيسيا، والفلبين، ودولة تيمور الشرقية.
يشار إلى أن مروحية تابعة لقوات الدفاع الأسترالية تحطمت في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند، في أواخر شهر يوليو/ تموز الماضي، ما أدى لتوقف المناورات المشتركة بين أستراليا وأمريكا.