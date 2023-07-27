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https://sputnikarabic.ae/20230727/التحالف-الدولي-يعلن-تعرض-مروحية-تابعة-له-لحادث-شمالي-العراق-دون-سقوط-ضحايا-1079471355.html
التحالف الدولي يعلن تعرض مروحية تابعة له لحادث شمالي العراق دون سقوط ضحايا
التحالف الدولي يعلن تعرض مروحية تابعة له لحادث شمالي العراق دون سقوط ضحايا
أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، "تعرض طائرة مروحية تابعة له لحادث مؤسف قرب أربيل في العراق". 27.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-27T13:21+0000
2023-07-27T13:21+0000
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وقال التحالف الدولي، في بيان له، إنه "في حوالي الساعة 12:15 ظهرا، شهد أفراد خدمة التحالف الذين كانوا يقومون بمهمة تدريب روتينية على طائرة مروحية حادثا مؤسفا على متن الطائرة بالقرب من أربيل بالعراق".وأضاف البيان أنه "لم تكن هناك خسائر في صفوف قوات التحالف أو أضرار لحقت به أو بالبنية التحتية المدنية"، مشيرًا أن طائرة التحالف تضررت فقط".وكان مصدر أمني عراقي قال لـ"سبوتنيك": "سقطت مروحية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في إقليم كردستان ولا معلومات عن ضحايا حتى الآن"، مضيفًا أن "السلطات العراقية تنتظر البيانات الأولية عن أسباب سقوط المروحية".يذكر أن العراق كان قد أعلن في عام 2021، عن التوصل لاتفاق أمني مع الجيش الأمريكي لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في القاعدتين العسكريتين في عين الأسد وأربيل.واتفق الطرفان أيضا على تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.فيما جدد الطرفان تأكيدهما أن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية.وكان ذلك في إطار خطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق.
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العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

التحالف الدولي يعلن تعرض مروحية تابعة له لحادث شمالي العراق دون سقوط ضحايا

13:21 GMT 27.07.2023
© Sputnik . Nazek Mohammed القوات العراقية تنفذ إنزالا بمشاركة التحالف الدولي وتقتل 25 إرهابيا
القوات العراقية تنفذ إنزالا بمشاركة التحالف الدولي وتقتل 25 إرهابيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2023
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، "تعرض طائرة مروحية تابعة له لحادث مؤسف قرب أربيل في العراق".
وقال التحالف الدولي، في بيان له، إنه "في حوالي الساعة 12:15 ظهرا، شهد أفراد خدمة التحالف الذين كانوا يقومون بمهمة تدريب روتينية على طائرة مروحية حادثا مؤسفا على متن الطائرة بالقرب من أربيل بالعراق".
وأضاف البيان أنه "لم تكن هناك خسائر في صفوف قوات التحالف أو أضرار لحقت به أو بالبنية التحتية المدنية"، مشيرًا أن طائرة التحالف تضررت فقط".
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وكان مصدر أمني عراقي قال لـ"سبوتنيك": "سقطت مروحية تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، في إقليم كردستان ولا معلومات عن ضحايا حتى الآن"، مضيفًا أن "السلطات العراقية تنتظر البيانات الأولية عن أسباب سقوط المروحية".
يذكر أن العراق كان قد أعلن في عام 2021، عن التوصل لاتفاق أمني مع الجيش الأمريكي لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في القاعدتين العسكريتين في عين الأسد وأربيل.
واتفق الطرفان أيضا على تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر بقيادة ضابط برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الإدارة والدعم والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة.
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فيما جدد الطرفان تأكيدهما أن وجود القوات الأمريكية وقوات التحالف هو بدعوة من العراق ويعتمد على توفير الحماية من الحكومة العراقية وفقا للقوانين الدولية وبما يتوافق مع السيادة العراقية.
وكان ذلك في إطار خطة الانتقال إلى دور غير قتالي لقوات التحالف الدولي العاملة في العراق.
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