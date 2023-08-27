https://sputnikarabic.ae/20230827/مانشستر-سيتي-يتصدر-الدوري-الإنجليزي-بهدف-قاتل-في-مرمى-شيفيلد-يونايتد-1080467670.html
مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بهدف قاتل في مرمى شيفيلد يونايتد
مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بهدف قاتل في مرمى شيفيلد يونايتد
حقق مانشستر سيتي فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على مضيفه شيفيلد يونايتد 2-1، ليتصدر حامل اللقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T17:09+0000
2023-08-27T17:09+0000
2023-08-27T17:09+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
رياضة
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1b/1080467461_0:0:3237:1822_1920x0_80_0_0_229bb3a99b1ea315a9d1ec1f11f01ba0.jpg
تقدم سيتي بهدف عن طريق مهاجهم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 63، فيما سجل لاعب شيفلد جايدن بوغل هدف التعادل في الدقيقة 85، لكن رودري لاعب الوسط سجل هدف الفوز لسيتي بتسديدة هائلة بعد 3 دقائق.وحصل فريق مانشستر سيتي على ركلة جزاء فى الدقيقة 37 ولكن أهدرها النجم النرويجي هالاند بعد اصطدامها فى القائم.وأصبح رصيد مانشستر سيتي 9 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال، بينما بقي شيفيلد دون رصيد.
https://sputnikarabic.ae/20230819/السيتي-يتغلب-على-نيوكاسل-واليونايتد-يتلقى-أول-خسارة-1080247218.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1b/1080467461_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_18dc581e011bfaff4c748964650a83cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, رياضة, منوعات, الأخبار
أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر سيتي, رياضة, منوعات, الأخبار
مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بهدف قاتل في مرمى شيفيلد يونايتد
تابعنا عبر
حقق مانشستر سيتي فوزه الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه على مضيفه شيفيلد يونايتد 2-1، ليتصدر حامل اللقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تقدم سيتي بهدف عن طريق مهاجهم النرويجي إيرلينج هالاند في الدقيقة 63، فيما سجل لاعب شيفلد جايدن بوغل هدف التعادل في الدقيقة 85، لكن رودري لاعب الوسط سجل هدف الفوز لسيتي بتسديدة هائلة بعد 3 دقائق.
وحصل فريق مانشستر سيتي على ركلة جزاء فى الدقيقة 37 ولكن أهدرها النجم النرويجي هالاند بعد اصطدامها فى القائم.
وأصبح رصيد مانشستر سيتي 9 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتين عن وست هام يونايتد وتوتنهام هوتسبير وأرسنال، بينما بقي شيفيلد دون رصيد.