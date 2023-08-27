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https://sputnikarabic.ae/20230827/ما-هي-الشروط-التركية-لاستئناف-تصدير-النفط-من-كردستان-عبر-ميناء-جيهان؟-1080457905.html
ما هي الشروط التركية لاستئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان؟
ما هي الشروط التركية لاستئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان؟
أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن تركيا اقترحت 6 شروط لإعادة استئناف تصدير الخام العراقي عبر ميناء جيهان التركي. 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T10:41+0000
2023-08-27T10:41+0000
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ونقلت قناة السومرية نيوز، ظهر اليوم الأحد، عن لجنة النفط والغاز النيابية أن الوفد التركي الذي زار العراق مؤخرا، برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان، قد بحث جملة من الملفات والقضايا الهامة بين البلدين.وذكر صباح صبحي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أن "زيارة الوفد التركي إلى العراق تضمنت ورقة شروط أساسية للتفاوض بشأن استئناف النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لا سيما بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط خارج شركة (سومو)".وتضمنت الورقة التي قدمها الجانب التركي 6 شروط أساسية، على رأسها تكاليف نقل برميل النفط من إقليم كردستان في الأنابيب الذي يقدر بـ 13 دولارا لكل برميل، فضلا عن سحب الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي اشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020.وهناك شروط أخرى منها، مستحقات شركة النفط التركية التي تبلغ 7 دولارات لكل برميل، فضلا عن المطالبة باستحقاقهم لقاء الاتفاق النفطي بين الإقليم وتركيا نفسها، على أن تناقش هذه الأفكار على طاولة المفاوضات بين الجانب التركي والعراقي بشأن استئناف النفط.وكانت تركيا قد أوقفت تصدير النفط الذي ينتجه إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي إلى الخارج، في 25 مارس/ آذار الماضي، بعد قرار أصدرته هيئة التحكيم الدولية في باريس، وألزم تركيا بإيقاف تصدير نفط الإقليم، بناء على دعوى قضائية تقدم بها العراق، وفق شبكة "رووداو" الكردية.ووقعت بغداد وأربيل، في أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاقية جديدة لإعادة تصدير النفط من إقليم كردستان إلى الخارج، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وذلك في وقت تقوم تركيا حاليا بفحص وإعادة تأهيل أنابيب الموانئ التي ربما تكون قد تضررت بعد زلزال فبرير/ شباط الماضي.وتنص المادة 13 من الموازنة الفيدرالية العراقية على إلزام إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" العراقية الحكومية لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محليا.
https://sputnikarabic.ae/20230824/أنقرة-وأربيل-تبحثان-استئناف-تصدير-النفط-عبر-ميناء-جيهان-التركي-1080394926.html
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الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, سوق النفط, العالم العربي
الأخبار, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار كردستان, سوق النفط, العالم العربي

ما هي الشروط التركية لاستئناف تصدير النفط من كردستان عبر ميناء جيهان؟

10:41 GMT 27.08.2023
© AFP 2023النفط العراقي
النفط العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© AFP 2023
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أكدت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد، أن تركيا اقترحت 6 شروط لإعادة استئناف تصدير الخام العراقي عبر ميناء جيهان التركي.
ونقلت قناة السومرية نيوز، ظهر اليوم الأحد، عن لجنة النفط والغاز النيابية أن الوفد التركي الذي زار العراق مؤخرا، برئاسة وزير الخارجية هاكان فيدان، قد بحث جملة من الملفات والقضايا الهامة بين البلدين.
نفط كردستان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2023
أنقرة وأربيل تبحثان استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي
24 أغسطس, 21:01 GMT
وذكر صباح صبحي، عضو لجنة النفط والغاز النيابية، أن "زيارة الوفد التركي إلى العراق تضمنت ورقة شروط أساسية للتفاوض بشأن استئناف النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي، لا سيما بعد قرار المحكمة الدولية بتغريم تركيا مليار و400 مليون دولار لمساهمتها في بيع النفط خارج شركة (سومو)".
وتضمنت الورقة التي قدمها الجانب التركي 6 شروط أساسية، على رأسها تكاليف نقل برميل النفط من إقليم كردستان في الأنابيب الذي يقدر بـ 13 دولارا لكل برميل، فضلا عن سحب الدعوة المقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية التي اشتملت على تعويضات من الجانب التركي للعراق منذ عام 2018 إلى 2020.
وهناك شروط أخرى منها، مستحقات شركة النفط التركية التي تبلغ 7 دولارات لكل برميل، فضلا عن المطالبة باستحقاقهم لقاء الاتفاق النفطي بين الإقليم وتركيا نفسها، على أن تناقش هذه الأفكار على طاولة المفاوضات بين الجانب التركي والعراقي بشأن استئناف النفط.
وكانت تركيا قد أوقفت تصدير النفط الذي ينتجه إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي إلى الخارج، في 25 مارس/ آذار الماضي، بعد قرار أصدرته هيئة التحكيم الدولية في باريس، وألزم تركيا بإيقاف تصدير نفط الإقليم، بناء على دعوى قضائية تقدم بها العراق، وفق شبكة "رووداو" الكردية.
ووقعت بغداد وأربيل، في أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاقية جديدة لإعادة تصدير النفط من إقليم كردستان إلى الخارج، لكن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وذلك في وقت تقوم تركيا حاليا بفحص وإعادة تأهيل أنابيب الموانئ التي ربما تكون قد تضررت بعد زلزال فبرير/ شباط الماضي.
وتنص المادة 13 من الموازنة الفيدرالية العراقية على إلزام إقليم كردستان بتسليم ما لا يقل عن 400 ألف برميل من النفط الخام بشكل يومي إلى شركة "سومو" العراقية الحكومية لتصديرها عبر ميناء جيهان، أو استخدامها محليا.
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