https://sputnikarabic.ae/20230828/إثيوبيا-تعلن-انتهاء-جولة-المفاوضات-الأولى-مع-مصر-والسودان-بشأن-سد-النهضة-1080499847.html

إثيوبيا تعلن انتهاء جولة المفاوضات الأولى مع مصر والسودان بشأن "سد النهضة"

إثيوبيا تعلن انتهاء جولة المفاوضات الأولى مع مصر والسودان بشأن "سد النهضة"

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الاثنين، أن أديس أبابا ستستضيف الجولة المقبلة من مفاوضات سد النهضة مع مصر والسودان، الشهر المقبل. 28.08.2023, سبوتنيك عربي

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وقالت الخارجية الإثيوبية، في بيان عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "وفود إثيوبيا ومصر والسودان أكملت الجولة الأولى بالقاهرة من المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة"، مشيرة إلى أن المشاركين في المفاوضات تبادلوا الآراء للوصول إلى موقف مربح للجميع.وأكد البيان "سعي الدول الثلاث إلى اختتام المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة على أساس مبدأ الانتفاع المنصف مع ضمان حصتنا المشروعة من مياه النيل".واستضافت مصر، أمس الأحد، جولة جديدة من محادثات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، في وقت أكد رئيس وفد إثيوبيا المفوض سيلشي بيكلي، أن "هناك فوائد ستجنيها مصر والسودان من استكمال بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي".يأتي ذلك بعد شهر من اتفاق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد، على استئناف المفاوضات على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع السودان.وهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا منذ سنوات بشأن بناء سد النهضة، فيما طلبت السودان والقاهرة مرارا من إثيوبيا التوقف عن ملء خزان سد النهضة، بانتظار اتفاق ثلاثي ملزم بشأن طرق تشغيل السد باعتباره الأكبر في أفريقيا.وتعتبر مصر، التي تعتمد على النيل لتأمين 97% من حاجاتها من الماء، سد النهضة يمثل تهديدا "وجوديا" لها.

https://sputnikarabic.ae/20230827/إثيوبيا-تؤكد-أنها-لن-تتراجع-عن-حقوقها-وتشير-إلى-فوائد-مصر-والسودان-من-سد-النهضة-1080468720.html

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