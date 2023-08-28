https://sputnikarabic.ae/20230828/الأردن-إسقاط-مسيرة-قادمة-من-سوريا-بطريقة-غير-مشروعة-الثالثة-خلال-شهر-1080478017.html
الأردن: إسقاط مسيرة قادمة من سوريا بطريقة غير مشروعة... الثالثة خلال شهر
الأردن: إسقاط مسيرة قادمة من سوريا بطريقة غير مشروعة... الثالثة خلال شهر
أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T08:16+0000
2023-08-28T08:16+0000
2023-08-28T08:16+0000
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وذكر الجيش في بيان رسمي، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت، أمس الأحد، محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".وتابع مشيرا إلى أنه "تم العثور على الطائرة وتحويلها إلى الجهات المختصة".ولفت الجيش الأردني في بيانه، إلى أن هذه هي ثالث طائرة مسيرة يسقطها الجيش الأردني، خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.وفي 13 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الأردني "إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية محمّلة بمواد مخدرة".وأعلن الجيش الأردني، في 16 أغسطس، أن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة نوع "تي إن تي" قادمة من الأراضي السورية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
أخبار الأردن, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الأردن: إسقاط مسيرة قادمة من سوريا بطريقة غير مشروعة... الثالثة خلال شهر
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية.
وذكر الجيش في بيان رسمي
، أن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت، أمس الأحد، محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
وتابع مشيرا إلى أنه "تم العثور على الطائرة وتحويلها إلى الجهات المختصة".
ولفت الجيش الأردني في بيانه، إلى أن هذه هي ثالث طائرة مسيرة يسقطها الجيش الأردني، خلال شهر أغسطس/ آب الجاري.
وفي 13 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الأردني "إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية محمّلة بمواد مخدرة
".
وأعلن الجيش الأردني، في 16 أغسطس، أن المنطقة العسكرية الشرقية أسقطت على إحدى واجهاتها، طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة
نوع "تي إن تي" قادمة من الأراضي السورية.