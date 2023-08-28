https://sputnikarabic.ae/20230828/الخارجية-الفلسطينية-الدبيبة-أعلن-من-سفارتنا-في-ليبيا-تجريم-التطبيع-مع-إسرائيل-1080502940.html

الخارجية الفلسطينية: الدبيبة أعلن من سفارتنا في ليبيا تجريم التطبيع مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية: الدبيبة أعلن من سفارتنا في ليبيا تجريم التطبيع مع إسرائيل

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، "بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إلى سفارة دولة فلسطين في طرابلس". 28.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-28T19:39+0000

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عبد الحميد الدبيبة

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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "الدبيبة أعلن من داخل سفارة دولة فلسطين رفض حكومة بلاده التطبيع مع دولة الاحتلال وتجريمه لأي اتصال يجمع أي مسؤول ليبي مع ممثلي دولة الاحتلال الإسرائيلي".وكانت وسائل إعلام ليبية قالت في وقت سابق، إن "الدبيبة أكد من داخل السفارة الفلسطينية، عدم علمه بما قامت به وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش للتطبيع مع إسرائيل".في تلك الأثناء، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول حكومي لم تسمه، قوله إن "رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة أقال وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش على خلفية لقائها بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين".وأكدت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الليبية، مساء أمس الأحد، "التزامها الكامل بالثوابت الوطنية تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وتشدد على تمسكها بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، وهذا موقف راسخ لا تراجع عنه".وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، أمس الأحد، عن "اجتماعه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا".وفي أول اجتماع بين وزير خارجية إسرائيلي مع نظيره الليبي، قال كوهين، في بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، إن "الاجتماع التاريخي مع وزيرة خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، هو خطوة أولى بالعلاقات بين إسرائيل وليبيا".

https://sputnikarabic.ae/20230828/وكالة-الدبيبة-كان-على-علم-بمباحثات-المنقوش-مع-نظيرها-الإسرائيلي-ومكتبه-من-رتب-اللقاء-1080491988.html

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