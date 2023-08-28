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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مدينة حلب - عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230828/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لعدوان-إسرائيلي-على-مدينة-حلب-1080474068.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مدينة حلب - عاجل
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مدينة حلب - عاجل
تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الإثنين، لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف مطار حلب الدولي، شمالي سوريا. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T02:51+0000
2023-08-28T02:56+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من قبالة المياه الدولية على السواحل السوري، باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حلب.وأكد المصدر الأمني السوري أن "الصواريخ الاعتراضية لدفاعنا الجوي، تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".بدوره، قال مصدر في مطار حلب الدولي أن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد مدارج مطار المدينة الدولي، مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالمدرج، اقتصرت على الماديات.يتبع...
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مدينة حلب - عاجل

02:51 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 02:56 GMT 28.08.2023)
© Sputnik . nour molhem مطار حلب الدولي يعود للعمل
مطار حلب الدولي يعود للعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . nour molhem
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تصدت الدفاعات الجوية السورية، فجر اليوم الإثنين، لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف مطار حلب الدولي، شمالي سوريا.
وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ"سبوتنيك" إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من قبالة المياه الدولية على السواحل السوري، باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حلب.
وأكد المصدر الأمني السوري أن "الصواريخ الاعتراضية لدفاعنا الجوي، تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها".
بدوره، قال مصدر في مطار حلب الدولي أن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد مدارج مطار المدينة الدولي، مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالمدرج، اقتصرت على الماديات.
يتبع...
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