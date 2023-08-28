https://sputnikarabic.ae/20230828/الصين-تلغي-فحوصات-كورونا-قبل-الدخول-إلى-أراضيها-1080488043.html
الصين تلغي فحوصات كورونا قبل الدخول إلى أراضيها
الصين تلغي فحوصات كورونا قبل الدخول إلى أراضيها
أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن إلغائها فحوصات واختبارات فيروس "كورونا" المستجد، للقادمين من الخارج. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T12:35+0000
2023-08-28T12:35+0000
2023-08-28T12:35+0000
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وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، أنه بدءا من الأربعاء الموافق 30 أغسطس/ آب الجاري، لن يُطلب من الأشخاص القادمين إلى بكين إجراء اختبارات الحمض النووي أو اختبارات المستضدات قبل الدخول إلى البلاد، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية.يشار إلى أن الصين أنهت، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، سياسة "القضاء التام على كورونا" (صفر-كوفيد)، وذلك بعد سنوات من القيود الصارمة، التي شملت في بعض الأحيان إغلاق المدينة بالكامل، وفرض الحجر الصحي المطول للأشخاص المصابين.وكجزء من هذه الإجراءات الصارمة، طُلب من المسافرين القادمين إلى الصين، الخضوع للحجر الصحي لأسابيع في الفنادق المخصصة من قبل الحكومة.
https://sputnikarabic.ae/20230827/كوريا-الشمالية-تعيد-فتح-حدودها-أمام-مواطنيها-المقيمين-في-الخارج-بعد-عزلة-صارمة-بسبب-كورونا-1080452433.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة, العالم, أخبار العالم الآن
الصين تلغي فحوصات كورونا قبل الدخول إلى أراضيها
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أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن إلغائها فحوصات واختبارات فيروس "كورونا" المستجد، للقادمين من الخارج.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، أنه بدءا من الأربعاء الموافق 30 أغسطس/ آب الجاري، لن يُطلب من الأشخاص القادمين إلى بكين إجراء اختبارات الحمض النووي أو اختبارات المستضدات قبل الدخول إلى البلاد، وفقا لوكالة
أنباء "شينخوا" الصينية.
يشار إلى أن الصين أنهت، في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، سياسة "القضاء التام على كورونا" (صفر-كوفيد)، وذلك بعد سنوات من القيود الصارمة، التي شملت في بعض الأحيان إغلاق المدينة بالكامل، وفرض الحجر الصحي المطول للأشخاص المصابين.
وكجزء من هذه الإجراءات الصارمة، طُلب من المسافرين القادمين إلى الصين، الخضوع للحجر الصحي لأسابيع في الفنادق المخصصة من قبل الحكومة.