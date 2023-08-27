https://sputnikarabic.ae/20230827/كوريا-الشمالية-تعيد-فتح-حدودها-أمام-مواطنيها-المقيمين-في-الخارج-بعد-عزلة-صارمة-بسبب-كورونا-1080452433.html
كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج بعد عزلة صارمة بسبب كورونا
كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج بعد عزلة صارمة بسبب كورونا
رفعت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، حظر الدخول المفروض على مواطنيها المقيمين في الخارج بسبب مخاوف من فيروس "كورونا"، وأعادت فتح حدودها بعد أكثر من 3 سنوات من... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T07:08+0000
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وأعلن المقر الوطني للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ بكوريا الشمالية، أنه "تم السماح للمواطنين الكوريين الشماليين في الخارج بالعودة إلى ديارهم".وأشار إلى أنه قرر "تعديل درجة مكافحة الوباء، في إشارة إلى تخفيف الوضع الوبائي في جميع أنحاء العالم"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.وأضافت أن "أولئك الذين يعودون إلى منازلهم سيتم وضعهم تحت "المراقبة الطبية المناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع".وجاءت هذه الخطوة بعد أن استأنفت كوريا الشمالية الرحلات الجوية التجارية مع الصين وروسيا الأسبوع الماضي، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إغلاق الحدود، بسبب جائحة (كوفيد-19).ووصلت الرحلات الجوية، التي تديرها شركة طيران "إير كوريو"، الناقل الوطني لكوريا الشمالية، إلى بكين وفلاديفوستوك قادمة من بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، لتعيد الأشخاص الكوريين الشماليين المقيمين هناك إلى وطنهم.ومع رفع حظر الدخول، من المتوقع أن يعود المزيد من الدبلوماسيين والعمال والطلاب الكوريين الشماليين المقيمين في الدول الأجنبية إلى الشمال. وفرضت كوريا الشمالية، التي أغلقت حدودها في يناير/ كانون الثاني 2020، إجراءات "الطوارئ القصوى لمكافحة الوباء" في مايو/ أيار 2022، عندما أبلغت البلاد عن أول حالة إصابة بـ(كوفيد-19).وأعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الانتصار على أزمة (كوفيد-19) في أغسطس/ آب من العام الماضي، وإنهائه الوباء في البلاد، لكن حافظت البلاد على إغلاق حدودها المحكم، بينما استأنفت عمليات الشحن بالقطارات والشاحنات مع الصين وروسيا، في العام الماضي فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230825/وصول-أول-رحلة-جوية-من-كوريا-الشمالية-إلى-مطار-فلاديفوستوك-الروسي-منذ-جائحة-كورونا-1080397903.html
https://sputnikarabic.ae/20230506/الصحة-العالمية-ترد-على-إمكانية-القضاء-تماما-على-كورونا-بعد-إلغاء-تصنيفه-على-أنه-جائحة-1076730535.html
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كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
كوريا الشمالية, العالم, أخبار العالم الآن, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة
كوريا الشمالية تعيد فتح حدودها أمام مواطنيها المقيمين في الخارج بعد عزلة صارمة بسبب كورونا
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رفعت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، حظر الدخول المفروض على مواطنيها المقيمين في الخارج بسبب مخاوف من فيروس "كورونا"، وأعادت فتح حدودها بعد أكثر من 3 سنوات من القيود الصارمة المتعلقة بالجائحة.
وأعلن المقر الوطني للوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ بكوريا الشمالية، أنه "تم السماح للمواطنين الكوريين الشماليين في الخارج بالعودة إلى ديارهم".
وأشار إلى أنه قرر "تعديل درجة مكافحة الوباء، في إشارة إلى تخفيف الوضع الوبائي في جميع أنحاء العالم"، وفقا لما ذكرته وكالة
الأنباء المركزية الكورية الشمالية.
وأضافت أن "أولئك الذين يعودون إلى منازلهم سيتم وضعهم تحت "المراقبة الطبية المناسبة في أجنحة الحجر الصحي لمدة أسبوع".
وجاءت هذه الخطوة بعد أن استأنفت كوريا الشمالية الرحلات الجوية التجارية مع الصين وروسيا الأسبوع الماضي، بعد أكثر من ثلاث سنوات من إغلاق الحدود، بسبب جائحة (كوفيد-19).
ووصلت الرحلات الجوية، التي تديرها شركة طيران "إير كوريو"، الناقل الوطني لكوريا الشمالية، إلى بكين وفلاديفوستوك قادمة من بيونغ يانغ الأسبوع الماضي، لتعيد الأشخاص الكوريين الشماليين المقيمين هناك إلى وطنهم.
ومع رفع حظر الدخول، من المتوقع أن يعود المزيد من الدبلوماسيين والعمال والطلاب الكوريين الشماليين المقيمين في الدول الأجنبية إلى الشمال.
وفرضت كوريا الشمالية، التي أغلقت حدودها في يناير/ كانون الثاني 2020، إجراءات "الطوارئ القصوى لمكافحة الوباء" في مايو/ أيار 2022، عندما أبلغت البلاد عن أول حالة إصابة بـ(كوفيد-19).
وأعلن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، الانتصار على أزمة (كوفيد-19)
في أغسطس/ آب من العام الماضي، وإنهائه الوباء في البلاد، لكن حافظت البلاد على إغلاق حدودها المحكم، بينما استأنفت عمليات الشحن بالقطارات والشاحنات مع الصين وروسيا، في العام الماضي فقط.