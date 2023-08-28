https://sputnikarabic.ae/20230828/العراق-يؤكد-تنفيذ-التزاماته-الأمنية-مع-إيران-بشأن-الجماعات-المسلحة-في-كردستان-1080490628.html
العراق يؤكد تنفيذ التزاماته الأمنية مع إيران بشأن الجماعات المسلحة في كردستان
العراق يؤكد تنفيذ التزاماته الأمنية مع إيران بشأن الجماعات المسلحة في كردستان
أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، اليوم الاثنين، حرص الحكومة العراقية على ديمومة العلاقة مع دول الجوار وكذلك مع كل الدول التي لديها... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T13:51+0000
2023-08-28T13:51+0000
2023-08-28T13:51+0000
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بغداد - سبوتنيك. وقال الركابي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الحكومة العراقية نفذت جميع الالتزامات المتعلقة بالاتفاق الأمني الثنائي مع إيران بشأن الجماعات المسلحة شمالي البلاد والذي جرى توقيعه قبل أشهر"، مؤكدا أن بلاده "ستواصل عملها وستمنع تواجد أي جماعات مسلحة تهدد أمن وسلامة الدول المجاورة وكل دول العالم".وأضاف أن "الاتفاق الأمني يتضمن ثلاث فقرات، هي منع تسلل المسلحين حيث نشرنا حرس الحدود، وتسليم المطلوبين حيث ننتظر تقديم أوامر القبض وحسب الأصول والقواعد، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، وهذه الأصعب وتم تنفيذها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، وبالتالي العراق نفذ التزاماته".وتابع الركابي: "هذا الاتفاق ليس بجديد على العراق، فالعراق لديه مواقف ثابتة وواضحة حول مسألة تهديد دول الجوار من قبل الجماعات المسلحة التي تتخذ من الحدود العراقية أو الأماكن البعيدة كل البعد عن الرقابة الحكومية ملجأ لتهديد الآخرين".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أعلن في وقت سابق اليوم، أن إيران والعراق اتفقا على نزع سلاح الجماعات الإرهابية في كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى.ودعا كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "الحكومة العراقية إلى نزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة عند الحدود ونقلها إلى أماكن أخرى"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على ذلك مع الحكومة، وننتظر من الحكومة العراقية تنفيذ الاتفاق بيننا".ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين لحماية الحدود المشتركة بينهما.وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بـ"الجماعة الإرهابية الانفصالية"، في كركوك شمالي العراق.وتستهدف إيران بشكل متكرر إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.
https://sputnikarabic.ae/20230828/العراق-وإيران-يتفقان-على-نزع-سلاح-الجماعات-الإرهابية-في-كردستان-ونقلهم-لأماكن-أخرى-1080479649.html
https://sputnikarabic.ae/20230521/إيران-تتوعد-بمواجهة-أي-تحرك-من-الجماعات-الانفصالية-على-الحدود-مع-كردستان-العراق-1077272209.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار كردستان, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار كردستان, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق يؤكد تنفيذ التزاماته الأمنية مع إيران بشأن الجماعات المسلحة في كردستان
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أكد المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، اليوم الاثنين، حرص الحكومة العراقية على ديمومة العلاقة مع دول الجوار وكذلك مع كل الدول التي لديها علاقات متينة مع العراق.
بغداد - سبوتنيك
. وقال الركابي، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "الحكومة العراقية نفذت جميع الالتزامات المتعلقة بالاتفاق الأمني الثنائي مع إيران بشأن الجماعات المسلحة شمالي البلاد والذي جرى توقيعه قبل أشهر"، مؤكدا أن بلاده "ستواصل عملها وستمنع تواجد أي جماعات مسلحة تهدد أمن وسلامة الدول المجاورة وكل دول العالم".
وأضاف أن "الاتفاق الأمني يتضمن ثلاث فقرات، هي منع تسلل المسلحين حيث نشرنا حرس الحدود، وتسليم المطلوبين حيث ننتظر تقديم أوامر القبض وحسب الأصول والقواعد، ونزع السلاح وإزالة المعسكرات، وهذه الأصعب وتم تنفيذها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق، وبالتالي العراق نفذ التزاماته".
وتابع الركابي: "هذا الاتفاق ليس بجديد على العراق، فالعراق لديه مواقف ثابتة وواضحة حول مسألة تهديد دول الجوار من قبل الجماعات المسلحة التي تتخذ من الحدود العراقية أو الأماكن البعيدة كل البعد عن الرقابة الحكومية ملجأ لتهديد الآخرين".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أعلن في وقت سابق اليوم، أن إيران والعراق اتفقا على نزع سلاح الجماعات الإرهابية
في كردستان العراق ونقلها إلى أماكن أخرى.
ودعا كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "الحكومة العراقية إلى نزع سلاح الجماعات الإرهابية المسلحة عند الحدود ونقلها إلى أماكن أخرى"، مشيرا إلى أنه "تم الاتفاق على ذلك مع الحكومة، وننتظر من الحكومة العراقية تنفيذ الاتفاق بيننا".
ووقّع مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أخيرا، اتفاقا أمنيا للتنسيق بين البلدين
لحماية الحدود المشتركة بينهما.
وأعلنت القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، في مارس/ آذار الماضي، شن هجمات جديدة
ضد مقر من وصفتها بـ"الجماعة الإرهابية الانفصالية"، في كركوك شمالي العراق.
وتستهدف إيران بشكل متكرر إقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه "مواقع جماعات انفصالية وإرهابية"، في الوقت الذي تنفي فيه بغداد إيواء أي جماعات تهدد دول الجوار.