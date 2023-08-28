عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1080506277.html
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأن القوات الأوكرانية... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T22:12+0000
2023-08-28T22:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079602817_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_a9fcb1cc5682ea0870f21aa265940b73.jpg
دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في تمام الساعة 22:32 تم استهداف التجمع السكني في غاليتسينوفكا - جمهورية دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، وتم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".يشار إلى أن منطقة كويبيشيفسكي تقع غرب جمهورية دونيتسك، وقد قامت الولايات المتحدة والدول الغربية بتزويد النظام الأوكراني بمدافع عيار 155 ملم، وتستخدمه القوات الأوكرانية بشكل مكثف في قصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.يذكر أن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، كان قد أفاد أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث أطلقت إجمالي 245 مقذوفا من عيارات مختلفة .وأورد بيان المكتب على قناته في "تلغرام": "مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف، حيث جرح خلال اليوم الماضي، ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف من بينهم أربعة أطفال في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك ومدينة غورلوفكا".
https://sputnikarabic.ae/20230825/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1080407006.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079602817_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_963d319336955412f052afc874a0b8ef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار

القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"

22:12 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 22:20 GMT 28.08.2023)
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف مدينة دونيتسك باستخدام ثلاث قذائف من عيار 155 ملم المستخدمة من قبل حلف الناتو.
دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في تمام الساعة 22:32 تم استهداف التجمع السكني في غاليتسينوفكا - جمهورية دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، وتم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".
يشار إلى أن منطقة كويبيشيفسكي تقع غرب جمهورية دونيتسك، وقد قامت الولايات المتحدة والدول الغربية بتزويد النظام الأوكراني بمدافع عيار 155 ملم، وتستخدمه القوات الأوكرانية بشكل مكثف في قصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
الجيش الروسي - دبابة برمائية روسية طراز سبروت إس دي إم – 1 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك
25 أغسطس, 11:27 GMT
يذكر أن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، كان قد أفاد أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث أطلقت إجمالي 245 مقذوفا من عيارات مختلفة .
وأورد بيان المكتب على قناته في "تلغرام": "مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف، حيث جرح خلال اليوم الماضي، ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف من بينهم أربعة أطفال في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك ومدينة غورلوفكا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала