https://sputnikarabic.ae/20230828/القوات-الأوكرانية-تستهدف-جمهورية-دونيتسك-بقذائف-الناتو-1080506277.html
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأن القوات الأوكرانية... 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T22:12+0000
2023-08-28T22:12+0000
2023-08-28T22:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079602817_0:119:3071:1846_1920x0_80_0_0_a9fcb1cc5682ea0870f21aa265940b73.jpg
دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في تمام الساعة 22:32 تم استهداف التجمع السكني في غاليتسينوفكا - جمهورية دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، وتم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".يشار إلى أن منطقة كويبيشيفسكي تقع غرب جمهورية دونيتسك، وقد قامت الولايات المتحدة والدول الغربية بتزويد النظام الأوكراني بمدافع عيار 155 ملم، وتستخدمه القوات الأوكرانية بشكل مكثف في قصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.يذكر أن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، كان قد أفاد أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث أطلقت إجمالي 245 مقذوفا من عيارات مختلفة .وأورد بيان المكتب على قناته في "تلغرام": "مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف، حيث جرح خلال اليوم الماضي، ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف من بينهم أربعة أطفال في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك ومدينة غورلوفكا".
https://sputnikarabic.ae/20230825/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-على-محور-جنوب-دونيتسك-1080407006.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079602817_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_963d319336955412f052afc874a0b8ef.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, الأخبار
القوات الأوكرانية تستهدف جمهورية دونيتسك بقذائف "الناتو"
22:12 GMT 28.08.2023 (تم التحديث: 22:20 GMT 28.08.2023) تابعنا عبر
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية اليوم الثلاثاء بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف مدينة دونيتسك باستخدام ثلاث قذائف من عيار 155 ملم المستخدمة من قبل حلف الناتو.
دونيتسك- سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية في الاتجاهات التالية: في تمام الساعة 22:32 تم استهداف التجمع السكني في غاليتسينوفكا - جمهورية دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي)، وتم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم".
يشار إلى أن منطقة كويبيشيفسكي تقع غرب جمهورية دونيتسك
، وقد قامت الولايات المتحدة والدول الغربية بتزويد النظام الأوكراني بمدافع عيار 155 ملم، وتستخدمه القوات الأوكرانية بشكل مكثف في قصف مدن وبلدات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.
يذكر أن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، كان قد أفاد أمس الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال الـ24 الساعة الماضية، حيث أطلقت إجمالي 245 مقذوفا من عيارات مختلفة .
وأورد بيان المكتب على قناته في "تلغرام": "مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف، حيث جرح خلال اليوم الماضي، ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف من بينهم أربعة أطفال في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك
ومدينة غورلوفكا".