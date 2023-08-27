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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230827/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-68-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080473219.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 68 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 68 مرة خلال اليوم الماضي
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية... 27.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-27T23:41+0000
2023-08-27T23:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار جمهورية دونيتسك
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دونيتسك- سبوتنيك. وأورد بيان المكتب على قناته في "تليغرام": أن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف، حيث جرح خلال اليوم الماضي ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف من بينهم أربعة أطفال في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك ومدينة غورلوفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل71 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق،صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرجال في أوكرانيا لا يريدون الانضمام إلى القوات الأوكرانية والذهاب إلى الخطوط الأمامية، وأن تصرفات، فلاديمير زيلينسكي، تقود البلاد إلى حرب أهلية.وقال سوسكين عبر قناته في "يوتيوب": "نحن نرى الوضع على الجبهة، لا يوجد في الواقع أي هجوم مضاد، هيئة الأركان العامة تتحدث عن التقدم هناك كل هذا كذب، لا أحد يخترق أي مكان، يبدو أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".وأشار سوسكين إلى أن أيام نظام كييف أصبحت معدودة، وأن زيلينسكي غير قادر على إدارة البلاد خلال الصراع العسكري ويحاول إخفاء الإخفاقات على خط المواجهة، ولفت سوسكين إلى أن الأوكرانيين يرفضون خوض الحرب ويقاومون السلطات.
https://sputnikarabic.ae/20230827/مرشح-رئاسي-أمريكي-يؤيد-انتقاد-موسكو-الغرب-لإمداده-أوكرانيا-بذخائر-اليورانيوم-المنضب-1080464766.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 68 مرة خلال اليوم الماضي

23:41 GMT 27.08.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 68 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أطلقت إجمالي 245 مقذوفا من عيارات مختلفة .
دونيتسك- سبوتنيك. وأورد بيان المكتب على قناته في "تليغرام": أن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف، حيث جرح خلال اليوم الماضي ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف من بينهم أربعة أطفال في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك ومدينة غورلوفكا.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل71 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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14:49 GMT
وفي وقت سابق،صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرجال في أوكرانيا لا يريدون الانضمام إلى القوات الأوكرانية والذهاب إلى الخطوط الأمامية، وأن تصرفات، فلاديمير زيلينسكي، تقود البلاد إلى حرب أهلية.
وقال سوسكين عبر قناته في "يوتيوب": "نحن نرى الوضع على الجبهة، لا يوجد في الواقع أي هجوم مضاد، هيئة الأركان العامة تتحدث عن التقدم هناك كل هذا كذب، لا أحد يخترق أي مكان، يبدو أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".
وأشار سوسكين إلى أن أيام نظام كييف أصبحت معدودة، وأن زيلينسكي غير قادر على إدارة البلاد خلال الصراع العسكري ويحاول إخفاء الإخفاقات على خط المواجهة، ولفت سوسكين إلى أن الأوكرانيين يرفضون خوض الحرب ويقاومون السلطات.
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Работа самоходной артиллерийской установки Акация ВС РФ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة25 أغسطس, 18:45 GMT
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