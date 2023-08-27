https://sputnikarabic.ae/20230827/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-68-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1080473219.html

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 68 مرة خلال اليوم الماضي

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 68 مرة خلال اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الاثنين، بأن القوات الأوكرانية... 27.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-27T23:41+0000

2023-08-27T23:41+0000

2023-08-27T23:41+0000

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دونيتسك- سبوتنيك. وأورد بيان المكتب على قناته في "تليغرام": أن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف، حيث جرح خلال اليوم الماضي ستة أشخاص مدنيين نتيجة القصف من بينهم أربعة أطفال في منطقتي كويبيشيفسكي وكييفسكي في دونيتسك ومدينة غورلوفكا.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل71 قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق،صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، أن الرجال في أوكرانيا لا يريدون الانضمام إلى القوات الأوكرانية والذهاب إلى الخطوط الأمامية، وأن تصرفات، فلاديمير زيلينسكي، تقود البلاد إلى حرب أهلية.وقال سوسكين عبر قناته في "يوتيوب": "نحن نرى الوضع على الجبهة، لا يوجد في الواقع أي هجوم مضاد، هيئة الأركان العامة تتحدث عن التقدم هناك كل هذا كذب، لا أحد يخترق أي مكان، يبدو أن الوقت قد حان لمحاسبة المسؤولين عن ذلك".وأشار سوسكين إلى أن أيام نظام كييف أصبحت معدودة، وأن زيلينسكي غير قادر على إدارة البلاد خلال الصراع العسكري ويحاول إخفاء الإخفاقات على خط المواجهة، ولفت سوسكين إلى أن الأوكرانيين يرفضون خوض الحرب ويقاومون السلطات.

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