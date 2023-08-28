https://sputnikarabic.ae/20230828/رسميا-تعيين-مدير-فني-جديد-للمنتخب-السعودي-1080505566.html
رسميا… تعيين مدير فني جديد للمنتخب السعودي
رسميا… تعيين مدير فني جديد للمنتخب السعودي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الإيطالي، روبرتو مانشيني، مديرا فنيا للأخضر، من المقرر أن يقود الفريق حتى عام 2027. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T21:01+0000
2023-08-28T21:01+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية.ولفتت الصحيفة إلى أن ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقع التعاقد مع المدرب الإيطالي، الذي وصل إلى المملكة لبدء مهمته في تدريب الفريق.يذكر أن آخر محطات مانشيني في التدريب كانت مع منتخب إيطاليا، حيث قاده لحصد لقب بطولة أمم أوروبا في 2020، إضافة إلى فوزه بالمركز الـ3 بطولة الأمم الأوروبية 2021 و2023.كما درب مانشيني العديد من الفرق الأوروبية وأبرزها فيورنتينا ولاتسيو وإنتر ميلان في إيطاليا، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ونادي غلطة سراي التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230818/رسميا-الهلال-السعودي-يعلن-ضم-ياسين-بونو-1080190522.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الخليج , إيطاليا
أخبار العالم الآن, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الخليج , إيطاليا
رسميا… تعيين مدير فني جديد للمنتخب السعودي
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الإيطالي، روبرتو مانشيني، مديرا فنيا للأخضر، من المقرر أن يقود الفريق حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت
صحيفة "عاجل" السعودية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي
لكرة القدم، وقع التعاقد مع المدرب الإيطالي، الذي وصل إلى المملكة لبدء مهمته في تدريب الفريق.
يذكر أن آخر محطات مانشيني في التدريب كانت مع منتخب إيطاليا، حيث قاده لحصد لقب بطولة أمم أوروبا في 2020، إضافة إلى فوزه بالمركز الـ3 بطولة الأمم الأوروبية 2021 و2023.
كما درب مانشيني العديد من الفرق
الأوروبية وأبرزها فيورنتينا ولاتسيو وإنتر ميلان في إيطاليا، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ونادي غلطة سراي التركي.