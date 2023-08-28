عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230828/رسميا-تعيين-مدير-فني-جديد-للمنتخب-السعودي-1080505566.html
رسميا… تعيين مدير فني جديد للمنتخب السعودي
رسميا… تعيين مدير فني جديد للمنتخب السعودي
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الإيطالي، روبرتو مانشيني، مديرا فنيا للأخضر، من المقرر أن يقود الفريق حتى عام 2027. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T21:01+0000
2023-08-28T21:01+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الخليج
إيطاليا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080505698_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fb64eea23645b82c944bcfea1f5b7c0.jpg
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية.ولفتت الصحيفة إلى أن ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقع التعاقد مع المدرب الإيطالي، الذي وصل إلى المملكة لبدء مهمته في تدريب الفريق.يذكر أن آخر محطات مانشيني في التدريب كانت مع منتخب إيطاليا، حيث قاده لحصد لقب بطولة أمم أوروبا في 2020، إضافة إلى فوزه بالمركز الـ3 بطولة الأمم الأوروبية 2021 و2023.كما درب مانشيني العديد من الفرق الأوروبية وأبرزها فيورنتينا ولاتسيو وإنتر ميلان في إيطاليا، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ونادي غلطة سراي التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230818/رسميا-الهلال-السعودي-يعلن-ضم-ياسين-بونو-1080190522.html
السعودية
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080505698_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3c62d974eca10f30952e055a92ff9c12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الخليج , إيطاليا
أخبار العالم الآن, رياضة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الخليج , إيطاليا

رسميا… تعيين مدير فني جديد للمنتخب السعودي

21:01 GMT 28.08.2023
© AFP 2023الإيطالي روبرتو مانشيني وياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم
الإيطالي روبرتو مانشيني وياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الإيطالي، روبرتو مانشيني، مديرا فنيا للأخضر، من المقرر أن يقود الفريق حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "عاجل" السعودية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقع التعاقد مع المدرب الإيطالي، الذي وصل إلى المملكة لبدء مهمته في تدريب الفريق.
المغربي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2023
مجتمع
رسميا... الهلال السعودي يعلن ضم ياسين بونو
18 أغسطس, 07:15 GMT
يذكر أن آخر محطات مانشيني في التدريب كانت مع منتخب إيطاليا، حيث قاده لحصد لقب بطولة أمم أوروبا في 2020، إضافة إلى فوزه بالمركز الـ3 بطولة الأمم الأوروبية 2021 و2023.
كما درب مانشيني العديد من الفرق الأوروبية وأبرزها فيورنتينا ولاتسيو وإنتر ميلان في إيطاليا، ومانشستر سيتي الإنجليزي، ونادي غلطة سراي التركي.
© Sputnikنجوم العالم في السعودية... صفقات تاريخية بميزانية ضخمة
نجوم العالم في السعودية... صفقات تاريخية بميزانية ضخمة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
نجوم العالم في السعودية... صفقات تاريخية بميزانية ضخمة
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала