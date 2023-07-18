https://sputnikarabic.ae/20230718/رابطة-الدوري-السعودي-للمحترفين-بكرة-القدم-تعلن-استراتيجية-التحول-1079181894.html
رابطة الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم تعلن عن "استراتيجية التحول"
رابطة الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم تعلن عن "استراتيجية التحول"
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عزمها إطلاق استراتيجية التحول للدوري السعودي، التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام للدوري على المدى الطويل، وتعزيز تنافسيته... 18.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-18T12:19+0000
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وتتضمن الاستراتيجية التي سيتم الكشف عنها، في وقت لاحق، عددًا من البرامج التطويرية، إذ كشفت الرابطة البدء في تنفيذ عدد من هذه البرامج التطويرية عبر ثلاثة مسارات رئيسية، وهي تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، وبرنامج استقطاب نخبة اللاعبين، وتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم. وأفادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بأن "هذه الخطوات التطويرية من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأتي وفق آلية محددة وتعاون مستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، نحو الوصول برياضة كرة القدم السعودية إلى مستويات عالية من الاحترافية والتطوير، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية على الأصعدة كافة، وصولًا لتحقيق مستهدفات القطاع الرياضي ضمن رؤية السعودية 2030".وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، اعتبر أن "الدوري السعودي أفضل بكثير من نظيره الأمريكي"، مستبعدا العودة إلى كرة القدم الأوروبية.وقال رونالدو في حديث صحفي إن الكرة الأوروبية وتحديدا الدوريات الوطنية فيها فقدت جودتها وقيمتها باستثناء الدوري الإنجليزي الذي يحافظ على ثباته وقوته ونفوذه، مؤكدا أنه "فتح باب الهجرة أمام الأوروبيين للانضمام لأندية الدوري السعودي".وأضاف: "سيكون الدوري السعودي دوريا تنافسيا للغاية. قلت إنه في غضون ثلاث سنوات سيكون دوريا تنافسيا للغاية، لكن إذا استمر بهذه الوتيرة. في هذا العام سيجتاز بسهولة الدوري التركي والهولندي. ربما بالفعل هذا العام. وبعد ذلك سيقاتل".وشارك "الدون" في 17 مباراة مع النصر خلال 5 أشهر، إذ خاض 14 لقاء في الدوري السعودي، بجانب مباراتين في كأس الملك وأخرى في كأس السوبر، واستطاع خلالهما تسجيل 13 هدفا.وانضم كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد قبل بطولة كأس العالم قطر 2022.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, منوعات, رياضة
السعودية, أخبار السعودية اليوم, نادي النصر السعودي, أخبار نادي الهلال السعودي, الأخبار, منوعات, رياضة
رابطة الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم تعلن عن "استراتيجية التحول"
12:19 GMT 18.07.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 18.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عزمها إطلاق استراتيجية التحول للدوري السعودي، التي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام للدوري على المدى الطويل، وتعزيز تنافسيته وحضوره عالميا، ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.
وتتضمن الاستراتيجية التي سيتم الكشف عنها، في وقت لاحق، عددًا من البرامج التطويرية، إذ كشفت الرابطة البدء في تنفيذ عدد من هذه البرامج التطويرية عبر ثلاثة مسارات رئيسية، وهي تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، وبرنامج استقطاب نخبة اللاعبين، وتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأفادت صحيفة
"عكاظ" السعودية، بأن "هذه الخطوات التطويرية من قبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تأتي وفق آلية محددة وتعاون مستمر مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، نحو الوصول برياضة كرة القدم السعودية إلى مستويات عالية من الاحترافية والتطوير، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية على الأصعدة كافة، وصولًا لتحقيق مستهدفات القطاع الرياضي ضمن رؤية السعودية 2030".
وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي، اعتبر أن "الدوري السعودي أفضل بكثير
من نظيره الأمريكي"، مستبعدا العودة إلى كرة القدم الأوروبية.
وقال رونالدو في حديث صحفي
إن الكرة الأوروبية وتحديدا الدوريات الوطنية فيها فقدت جودتها وقيمتها باستثناء الدوري الإنجليزي الذي يحافظ على ثباته وقوته ونفوذه، مؤكدا أنه "فتح باب الهجرة أمام الأوروبيين للانضمام لأندية الدوري السعودي".
وأضاف: "سيكون الدوري السعودي دوريا تنافسيا للغاية. قلت إنه في غضون ثلاث سنوات سيكون دوريا تنافسيا للغاية، لكن إذا استمر بهذه الوتيرة. في هذا العام سيجتاز بسهولة الدوري التركي والهولندي. ربما بالفعل هذا العام. وبعد ذلك سيقاتل".
وشارك "الدون" في 17 مباراة مع النصر خلال 5 أشهر، إذ خاض 14 لقاء في الدوري السعودي، بجانب مباراتين في كأس الملك وأخرى في كأس السوبر، واستطاع خلالهما تسجيل 13 هدفا.
وانضم كريستيانو رونالدو
إلى نادي النصر خلال مرحلة الانتقالات الشتوية الماضية في صفقة انتقال حر، وذلك بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد قبل بطولة كأس العالم قطر 2022.