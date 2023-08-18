https://sputnikarabic.ae/20230818/رسميا-الهلال-السعودي-يعلن-ضم-ياسين-بونو-1080190522.html
رسميا... الهلال السعودي يعلن ضم ياسين بونو
رسميا... الهلال السعودي يعلن ضم ياسين بونو
أعلن نادي الهلال السعودي ضم حارس المرمى المغربي، ياسين بونو، قادما من إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لمدة 3 سنوات. 18.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-18T07:15+0000
2023-08-18T07:15+0000
2023-08-18T07:15+0000
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ونشر الهلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، لحظة توقيع ياسين بونو على عقد انضمامه مع النادي.وأضاف الهلال في بيان آخر، أن عقد الحارس الدولي المغربي يمتد حتى 2026.وكان فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير، والمتخصص في سوق الانتقالات، قد أكد في وقت سابق أن الهلال اقترب من صفقة ياسين بونو حارس إشبيلية، مقابل 19 مليون يورو.وخاض بونو (32 عاما) 141 مباراة مع إشبيلية واستقبل 140 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 58 مرة.وحصد بونو لقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق إشبيلية.كما أسهم بونو في حصد المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، في إنجاز تاريخي للكرة الأفريقية.يذكر أن الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز، وميلينكوفيتش سافيتش، ومالكوم، ونيمار.
إشبيلية
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2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, الأخبار, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, إشبيلية, أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة, الأخبار, مباريات الدوري السعودي, ترتيب الدوري السعودي, إشبيلية, أخبار نادي الهلال السعودي
رسميا... الهلال السعودي يعلن ضم ياسين بونو
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أعلن نادي الهلال السعودي ضم حارس المرمى المغربي، ياسين بونو، قادما من إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.
ونشر الهلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، لحظة توقيع ياسين بونو
على عقد انضمامه مع النادي.
وأضاف الهلال في بيان آخر، أن عقد الحارس الدولي المغربي يمتد حتى 2026.
وكان فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير، والمتخصص في سوق الانتقالات، قد أكد في وقت سابق أن الهلال
اقترب من صفقة ياسين بونو حارس إشبيلية، مقابل 19 مليون يورو.
وخاض بونو (32 عاما) 141 مباراة مع إشبيلية واستقبل 140 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 58 مرة.
وحصد بونو لقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق إشبيلية.
كما أسهم بونو في حصد المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، في إنجاز تاريخي للكرة الأفريقية.
يذكر أن الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز، وميلينكوفيتش سافيتش، ومالكوم، ونيمار
.