https://sputnikarabic.ae/20230828/فرنسا-تحذر-أوروبا-من-عودة-ترامب-إلى-السلطة-1080489160.html
فرنسا تحذر أوروبا من عودة ترامب إلى السلطة
فرنسا تحذر أوروبا من عودة ترامب إلى السلطة
حذر مسؤولون فرنسيون الحلفاء الأوروبيين من أن العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة تتطلب زيادة في إنتاج الأسلحة لمساعدة كييف. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T13:15+0000
2023-08-28T13:15+0000
2023-08-28T13:15+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين فرنسيين، أنه يجب على الحلفاء الأوروبيين الاستعداد لاحتمال عودة ترامب، إذ يتطلب ذلك من القارة توسيع إنتاجها من الأسلحة بشكل كبير، بما فيها المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، حتى تتمكن من إمداد أوكرانيا بمفردها. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا وجزءا من دول أوروبا الشرقية تؤيد قبول أوكرانيا في الناتو.يشار إلى أن ترامب يعد بأنه سيحقق وقفًا "فوريا" للصراع و"بسهولة كبيرة" خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، بحسب قوله.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230825/ترامب-أمريكا-أصبحت-من-دول-العالم-الثالث-وبايدن-محتال-1080414431.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
فرنسا تحذر أوروبا من عودة ترامب إلى السلطة
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حذر مسؤولون فرنسيون الحلفاء الأوروبيين من أن العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة تتطلب زيادة في إنتاج الأسلحة لمساعدة كييف.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين فرنسيين، أنه يجب على الحلفاء الأوروبيين الاستعداد لاحتمال عودة ترامب، إذ يتطلب ذلك من القارة توسيع إنتاجها من الأسلحة بشكل كبير، بما فيها المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، حتى تتمكن من إمداد أوكرانيا بمفردها.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا وجزءا من دول أوروبا الشرقية تؤيد قبول أوكرانيا في الناتو.
يشار إلى أن ترامب يعد بأنه سيحقق وقفًا "فوريا" للصراع و"بسهولة كبيرة"
خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، بحسب قوله.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.