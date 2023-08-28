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فرنسا تحذر أوروبا من عودة ترامب إلى السلطة
فرنسا تحذر أوروبا من عودة ترامب إلى السلطة
حذر مسؤولون فرنسيون الحلفاء الأوروبيين من أن العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة تتطلب زيادة في إنتاج الأسلحة لمساعدة كييف. 28.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-28T13:15+0000
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين فرنسيين، أنه يجب على الحلفاء الأوروبيين الاستعداد لاحتمال عودة ترامب، إذ يتطلب ذلك من القارة توسيع إنتاجها من الأسلحة بشكل كبير، بما فيها المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، حتى تتمكن من إمداد أوكرانيا بمفردها. وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا وجزءا من دول أوروبا الشرقية تؤيد قبول أوكرانيا في الناتو.يشار إلى أن ترامب يعد بأنه سيحقق وقفًا "فوريا" للصراع و"بسهولة كبيرة" خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، بحسب قوله.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
https://sputnikarabic.ae/20230825/ترامب-أمريكا-أصبحت-من-دول-العالم-الثالث-وبايدن-محتال-1080414431.html
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فرنسا تحذر أوروبا من عودة ترامب إلى السلطة

13:15 GMT 28.08.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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حذر مسؤولون فرنسيون الحلفاء الأوروبيين من أن العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى السلطة تتطلب زيادة في إنتاج الأسلحة لمساعدة كييف.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مسؤولين فرنسيين، أنه يجب على الحلفاء الأوروبيين الاستعداد لاحتمال عودة ترامب، إذ يتطلب ذلك من القارة توسيع إنتاجها من الأسلحة بشكل كبير، بما فيها المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي، حتى تتمكن من إمداد أوكرانيا بمفردها.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا وجزءا من دول أوروبا الشرقية تؤيد قبول أوكرانيا في الناتو.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث خلال مسيرة لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى في مطار ويليامزبورت في 20 مايو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2023
ترامب: أمريكا أصبحت من دول "العالم الثالث" وبايدن "محتال"
25 أغسطس, 13:46 GMT
يشار إلى أن ترامب يعد بأنه سيحقق وقفًا "فوريا" للصراع و"بسهولة كبيرة" خلال 24 ساعة فقط، إذا أعيد انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة، بحسب قوله.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022.
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